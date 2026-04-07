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El País Información Sociedad

Sorpresa en San José: un ciervo axis apareció corriendo por la ciudad y terminó refugiado en una casa

El animal fue visto por varios transeúntes mientras corría desorientado por la vía pública, lo que motivó múltiples llamados de alerta al servicio de emergencias policiales.

El País
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07/04/2026, 14:15
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Un ciervo axis de tamaño mediano alteró la tranquilidad de la tarde del lunes en San José de Mayo. El animal fue visto por varios transeúntes mientras corría desorientado por la vía pública, lo que motivó múltiples llamados de alerta al servicio de emergencias policiales por parte de vecinos preocupados por la integridad del ejemplar y la seguridad vial.

Efectivos de la unidad comunitaria acudieron al lugar y, gracias a las indicaciones de los residentes de la zona, lograron localizar al animal dentro del predio de una vivienda particular ubicada sobre la avenida Luis Alberto de Herrera.

Según informó San José Ahora, el ejemplar presentaba signos visibles de agotamiento y un elevado nivel de estrés debido al entorno urbano.

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Ante la complejidad del escenario, los efectivos solicitaron la intervención especializada de la Brigada de Seguridad Rural y de técnicos del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA). El personal desplegó un protocolo de contención que incluyó el uso de redes para asegurar al animal sin causarle heridas adicionales.

Ciervo axis en Uruguay

En Uruguay el ciervo axis fue introducido de forma intencional con fines cinegéticos y probablemente estéticos (González, 1979; Del Pino, 1988; González & Seal, 1997; Pereira-Garbero et al., 2013) en 1927 en el Parque Anchorena, en el paraje Barra de San Juan, departamento de Colonia (actual Estancia Presidencial) por Aarón de Anchorena.

Se trata de un ciervo de porte mediano, que alcanza 1.5 m de longitud y 90 cm de altura a la cruz, con cola corta de hasta 30 cm y con un peso aproximado para los machos adultos de entre 80 y 90 kg, según datos recogidos por la Sociedad Zoológica del Uruguay.

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Foto: Archivo El País
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