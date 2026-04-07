Siniestro de tránsito en Pocitos: camioneta volcó tras chocar con un camión de reparto

Un aparatoso siniestro de tránsito se registró este martes en el barrio de Pocitos, cuando una camioneta volcó tras colisionar con un camión de reparto. El incidente, que tuvo lugar en la intersección de las calles Plácido Ellauri y Marco Bruto.

A pesar de la espectacularidad del vuelco y los daños materiales visibles en ambas unidades, no hubo personas con lesiones de entidad, según registró Teledía (Canal 4).

Siniestro de tránsito en Pocitos: un camión de reparto de huevos y una camioneta chocaron en Plácido Ellauri y Marco Bruto, provocando el vuelco del vehículo particular. En la intersección hay un cartel de "Ceda el paso". Informa los detalles desde el lugar @LeoPedrouza. pic.twitter.com/EqU14R9Dy6 — Telenoche (@TelenocheUy) April 7, 2026

Los ocupantes de los vehículos fueron asistidos en el lugar, descartándose heridas de gravedad que requirieran traslados de urgencia.

La falta de visibilidad en el cartel de "Ceda el Paso"

El camión utilitario circulaba por la calle Marco Bruto con la preferencia de paso. Por su parte, la camioneta se desplazaba por Plácido Ellauri, calle donde se encuentra instalada una señalización de "Ceda el Paso".

El vehículo de menor porte no habría respetado la señal y terminó embistiendo al camión, lo que provocó la inestabilidad y el posterior vuelco.

Si bien la señalización existe, hay ramas de árboles que dificultan la correcta visibilidad del cartel de "Ceda el Paso" para quienes transitan por Plácido Ellauri.