Siniestro de tránsito fatal en 18 de Julio: motociclista murió tras chocar contra un camión

Un siniestro de tránsito se registró en la mañana de este lunes 6 de abril en la avenida 18 de Julio, en la esquina con Carlos Roxlo, donde hay un semáforo. En esa zona de Cordón, un motociclista murió tras impactar contra un camión recolector de basura.

El tránsito en 18 de Julio se encuentra cortado en la mañana de este lunes, en dirección tanto a Ciudad Vieja como hacia Bulevar Artigas. La moto quedó en el centro de la avenida, sobre la ciclovía, y el cuerpo estuvo horas en el lugar a la espera de una serie de pericias.

Información primaria divulgada por Telenoche (Canal 4) indica que la moto iba por 18 de Julio y el camión cruzaba por Roxlo. La investigación deberá determinar, entre otros asuntos, quién cruzó con la habilitación del semáforo y quién no.

La Jefatura de Policía de Montevideo tiene previsto emitir un comunicado al respecto de este incidente en las próximas horas.

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