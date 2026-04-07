Bebé de 15 meses fue intoxicada con drogas en Fray Bentos: sus padres se negaron a declarar y están emplazados

Una niña de un año y tres meses dio positivo a un examen de sustancias estupefacientes en Fray Bentos, según informó la Policía de Río Negro.

El jefe de Policía de Río Negro, Williams García, indicó en conferencia de prensa que el hecho se constató "luego de que sus padres la llevaran al hospital, primero el sábado y luego el domingo".

Tras su detección, los padres fueron sometidos a los mismos estudios, los que arrojaron resultado positivo en el padre y negativo en la madre. Ahí comenzó la atención policial, ya que desde el hospital contactaron a la Policía.

La fiscal Guillermina Chouhy dispuso que la menor quedara bajo atención médica y cuidada en la órbita del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), señaló García en declaraciones consignadas por Impacto Noticias. El padre manifestó "ser un consumidor habitual" y dijo que "otras personas concurren al domicilio a consumir".

Finalmente, los padres no declararon ante la Justicia, a solicitud de su abogado. Ambos se encuentran en libertad, pero en calidad de emplazados. Se dispuso que no podrán acercarse a su hija hasta que se resuelva el caso.

A la bebé se le realizó una extracción de sangre que fue enviada al Instituto Técnico Forense, para determinar el grado de intoxicación.