Liga Uruguaya de Básquetbol en vivo: Malvín se impone en defensa y lidera; más tarde Macabi vs. Aguada

La Liguilla da el salto inicial a su octava fecha, con dos partidos claves en el tramo final de la fase regular de la Liga Uruguaya de Básquetbol. A las 21:15 horas, Defensor Sporting juega un partido decisivo por evitar el sexto lugar e intentar pelear por una de las ventajas de localía, recibiendo a Malvín, que en racha negativa precisa cambiar la pisada para ir en busca de los cuatro primeros puestos. Arbitran Gonzalo Salgueiro, Martín Rial y Gonzalo Paz. A las 22:00, Aguada, tras perder su invicto en esta fase, va por retomar la senda del triunfo y seguir prendido a la lucha por el segundo lugar, mientras que Hebraica Macabi, luego de sorprender al Playero, intentará sumar un punto que lo ilusione por pelear los lugares de vanguardia. Impartirán justiciaa Alejandro Sánchez Varela, Diego Ortiz y Valentina Dorrego.

El partido de primera hora, entre Fusionados y Playeros, es transmitido a través de VTV Plus, canal que se encuentra en la grilla de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo, y en Antel TV se transmite gratis, para los usuarios con un plan de Internet mayor a $1650. Para ver el contenido, además se debe asociar la cuenta con MiAntel y activar Antel TV Premium. Para verlo desde el exterior, está la opción de Antel TV Internacional, a un costo de 9,99 dólares al mes, que incluye también el fútbol uruguayo.

Además, tanto dicho encuentro, como el que comienza el que juegan Aguada y Hebraica Macabi, son emitidos a través de Básquet Pass. La plataforma de streaming que tiene todos los partidos del torneo.

Defensor Sporting 10-17 Malvín en vivo

Tras un arranque de punto a punto, el Playero tomó la primera diferencia cuando pudo castigar las pérdidas de su rival. Malvín aprovechó su solidez defendiendo en el cinco contra cinco, soltando ayudas ante los rompimientos, y logró sostener la renta, permitiendo apenas 10 puntos en el primer cuarto. Al primer descanso lideró 17-10.

La Playa siguió aumentando de contraataque, estirando a 13 muy temprano en el segundo cuarto.

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Aguada vs. Hebraica Macabi en vivo

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