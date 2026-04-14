Anebu amenaza con parar la actividad del básquetbol uruguayo, tras cambio reglamentario propuesto por Urunday

El básquetbol uruguayo atraviesa un nuevo episodio que puede atrasar aún más el calendario, que viene siendo emparchado, por la participación internacional de Nacional, y diversos contratiempos que han llevado a postergación de varios partidos. En ese contexto Urunday Universitario cargó de nuevo para la habilitación de José Ángel Samaniego, DT español que fue inhabilitado a ejercer funciones en cancha, por no estar habilitado por el reglamento que hoy rige de la Asociación Nacional de Entrenadores del Básquetbol Uruguayo (Anebu). A raíz de esto, esta última amenazó con paralizar toda actividad (Liga, formativas, femenino, etc.)

La polémica se remonta a inicios de la temporada, cuando el equipo de El Prado contrató a Samaniego como entrenador en jefe, pero este no cumplía con las condiciones para integrar un cuerpo técnico, al no haber integrado un plantel de primera división, en el 80% de los partidos, de una liga de un país Top 10 FIBA, en tres de los últimos seis años.

Urunday incluso fue multado, por la presencia del entrenador español en el primer partido del torneo, y de ahí en más, si bien siguió preparando y entrenando al equipo entre semana, Mauricio González fue quien ejerció funciones en cancha. Pero tras haber asegurado su pasaje a playoffs, vía Reclasificatorio, el equipo de la Avenida Joaquín Suárez volvió a la carga, para poder tener a Samaniego al otro lado de la raya.

Este jueves, el Estudioso presentará la intención de cambiar el reglamento para la elegibilidad de entrenadores extranjeros en Uruguay. Según le dijo Leonardo Pais a Ovación, presidente de Anebu, la intención de Urunday es una propuesta "fuera de tiempo" y para que dirija un "entrenador con nombre y apellido". Pais contó que el equipo de El Prado propone que para que un entrenador ejerza funciones en Uruguay, deba tener curso de entrenador en un país que esté en el Top 10 de FIBA.

Si bien el presidente de Anebu se manifestó abierto al diálogo, entiende que en primer punto, la propuesta no debe ser unilateral, sino que se deben sentar con la Asociación a negociar y que se debe realizar en un tiempo prudente, y no a media temporada.

NO ES UN CASO. ES UN PRECEDENTE.



Hoy no está en juego solo una situación puntual.

Está en juego cómo se decide sobre nuestra profesión.



Quieren cambiar el estatuto para resolver el error de un club.

Sin entrenadores. Sin participación. Sin discusión real. — ANEBU (@AnebuPrensa) April 13, 2026

A través de un comunicado, Anebu se manifestó en contra del proceder de Urunday y amenazó con parar toda actividad en el básquetbol uruguayo.

El reglamento vigente establece que para que un extranjero pueda desempeñar funciones en el cuerpo técnico de un equipo uruguayo, debe tener registrado el 80% de los partidos, en tres años, de los últimos seis, en un equipo de una liga de primera división de un país Top 10 FIBA, en dicha función. Es decir, que si el entrenador por ejemplo, cumple los requisitos como asistente, solo se puede desempeñar como tal.

Además, debe revalidar el título en Uruguay, aunque con países como España o Argentina, Anebu tiene un convenio para revalidar el título automáticamente.

Hasta el momento la Liga Uruguaya de Básquetbol tiene fijado para el viernes, el partido pendiente entre Peñarol y Aguada, que puede ser el afectado por la medida de Anebu.