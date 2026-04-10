Hebraica Macabi vs. Malvín en vivo: ambos llegan iguales y juegan un punto directo por subir posiciones

Hebraica Macabi y Malvín juegan un punto directo por las ventajas de localía en playoffs. Ambos llegan iguales en la tabla y en racha negativa, en un partido que la tabla hoy marca como un posible cruce de playoffs entre ambos. El Hebreo viene de cinco caídas consecutivas, no gana desde la primera fecha de la Liguilla, mientras que el Playero, cayó en sus últimas dos presentaciones. Arbitrarán Andrés Bartel, Adrián Vázquez y Christian Barreiro.

El partido es emitido a través de VTV, canal que se encuentra en la grilla de programación de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo, y Antel TV lo transmite gratis para usuarios que tengan un plan de Internet mayor a los $1650. Para acceder al producto, se debe asociar la cuenta con MiAntel y activar Antel TV Premium.

Además, Básquet Pass también los transmite, al igual que todos los partidos de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

El Macabeo tendrá el debut de Brandon Weatherspoon, que llegó en lugar de Myke Henry, luego de la racha adversa que tuvo el equipo, completando una rueda entera sin triunfos, luego de ser superado por Defensor Sporting. El nuevo extranjero supo enfrentar a Nacional en la Basketball Champions League Americas, en los cuartos de final, vistiendo la camiseta de Paisas de Colombia.

Por su parte, Malvín, que había sorprendido al tricolor a domicilio, viene de caer en la hora ante este último, y previamente fue aplastado por Aguada.

En la temporada se enfrentaron tres veces, con dos triunfos para Macabi, todos en el Clasificatorio, incluido el punto con el que el Hebreo se metió a la Liguilla, tras darle vuelta un partido impensando al Playero, en la disputa de un pico.

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