Reducto: el club de barrio va por el tan añorado sueño del piso flotante, tras varias obras en su gimnasio

Por fortuna varios clubes se han ido modernizando en el último tiempo, dando el tan complicado paso de poner piso flotante en sus escenarios. Un paso que significa más que un crecimiento edilicio, es una oportunidad para un mejor desarrollo de sus formativas y captar más jugadores al básquetbol uruguayo. En el último tiempo, clubes como Layva, Marne y más atrás en el tiempo, Miramar y Capurro lograron un objetivo pesado para un equipo de barrio. Ahora es Reducto quien lo busca, que de los clubes que compitieron en la última temporada del básquetbol federado, es el único sobreviviente con cancha dura.

Rossana Fernández, directiva del club explicó a Ovación la movida del Celeste del Manicomio para poner el nuevo piso, a un año de su centenario. "Venimos trabajando fuertemente en el desarrollo de las formativas y ahí nos embarcamos en poder llegar a concretar el tan añorado piso flotante. Para poder juntar fondos, los gurises han organizado junto con el club diversas actividades como rifas, ventas económicas, cantinas, etc.", contó respecto a la recaudación de fondos.

El gimnasio de Reducto.

Quien se desempeña como tesorera y delegada de Reducto contó que el proyecto se pudo "visibilizar" por "el aumento de gurises en el club, muchos de hogares del INAU". Además agregó que recibieron apoyo económico de "algunos ex jugadores", pero que aún así no han podido llegar a la cifra necesaria.

Hoy el club está "aplicando a un préstamo social del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP)", que en caso de salir, el Celeste estaría llegando casi a "la meta tan deseada".

A su vez, Reducto desde las redes intenta convocar a empresas y/o particulares a apoyar el proyecto social y deportivo, ofreciendo un espacio de publicidad sus instalaciones. A su vez, a través de su cuenta de Instagram, el club recibe bonos de colaboración de 50, 100 y 200 dólares.

El club de la calle San Fructuoso, pese a jugar en una cancha semiabierta, sorprendió en 2018, quedando a las puertas del ascenso en un torneo que subieron nombres pesados, como Peñarol y Danubio, pero una recordada bandeja fallada por Gastón Romero en cancha de Trouville, los privó de dar un batacazo tremendo ante el Franjeado, en la final por el segundo boleto al Metropolitano.

Sin embargo, tras algunas temporadas sin competir, y apostando a lo edilicio, hoy Reducto disfruta de un gimnasio cerrado, y con un crecimiento notorio en cuanto a iluminación. Rossana Fernández habló de la primera parte de la obra, que llevó a cambiarle la fachada al club del barrio: "Se ganó un presupuesto participativo con el cual se techo toda la cancha. En el año 2022 junto con un préstamo social del MTOP se hizo el cerramiento de los laterales, baños y vestuarios nuevos".

Los baños remodelados del Club Deportivo Reducto.

Reducto se enfrenta a uno de los grandes problemas que tienen los clubes de barrio en un básquetbol uruguayo que es deficitario: "Los clubes deportivos se sustentan con aportes y auspicios cosa que nosotros no tenemos, acá apenas nos da para costear los gastos federativos de los gurises, por eso necesitamos la ayuda de todos los que crean en nuestro proyecto". A su vez, Rossana Fernández agregó que el club ha recibido apoyo de padres, para cambiar una red lumínica que tenía más de 10 años de antigüedad.

Obras del gimnasio del Club Reducto.

Hoy Reducto es el último club que ha competido regularmente en Tercera sin piso flotante, y va por cumplir un sueño, con el que luego se proyecte a llegar a segunda, habiendo quedado a las puertas en la última edición del torneo, habiendo perdido las dos series por el ascenso, ante Sayago y Olivol Mundial, los dos grandes candidatos de dicha edición.