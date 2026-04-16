En el Campeón del Siglo se cierra la segunda fecha del Grupo E de la Copa Libertadores 2026 y será con el partido entre Peñarol y Platense (21:30) donde ambos buscan su primera victoria en esta nueva edición del certamen internacional.
El encuentro contará con la transmisión de ESPN a través de la señal de cable y también por intermedio de Disney+, pero en este caso vía streaming.
El Carbonero suma un punto hasta el momento luego de lo que fue la igualdad ante Independiente Santa Fe en la primera jornada, mientras que en esa misma instancia, el Calamar cayó 2-0 ante Corinthians, pero jugando como local.
Cabe recordar que para este encuentro, Diego Aguirre tiene bajase de peso como las ausencias de Washington Aguerre y Leonardo Fernández, suspendido y lesionado respectivamente, lo que lo llevaría a formar un once probable con Sebastián Britos; Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Nicolás Fernández, Eric Remedi, Jesús Trindade; Eduardo Darias, Matías Arezo y Luis Angulo.
Por su parte, el equipo de Walter Zunino, a falta de la confirmación, tiene un probable con Matías Borgogno; Agustín Lagos, Eugenio Raggio, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Guido Mainero, Maximiliano Amarfil, Pablo Ferreira, Franco Zapiola;
Augusto Lotti y Gonzalo Lencina.
El paraguayo Derlis López será el árbitro de un partido que contará con Eduardo Cardozo y Luis Onieva, como asistentes, y Blas Romero de cuarto árbitro. Mario Díaz de Vivar y José Cuevas serán los encargados del VAR.
Diego Aguirre definió la nómina de futbolistas con los que contará para el encuentro de esta noche ante Platense. Washington Aguerre, suspendido, y Leonardo Fernández, lesionado, están ausentes. Tampoco están futbolistas como Emanuel Gularte, Nahuel Herrera y Javier Cabrera, en proceso de recuperación de sus lesiones.
👥 Lista de jugadores convocados para el partido frente a Platense 🇦🇷, por la Fecha 2 del Grupo E de la Copa CONMEBOL @Libertadores.— PEÑAROL (@OficialCAP) April 16, 2026
Suspendido: Washington Aguerre. pic.twitter.com/Aabit3wvK1
En el Campeón del Siglo, Peñarol hace su segunda presentación en la Copa Libertadores 2026 y enfrenta a Platense, en un partido donde ambos buscan su primera victoria luego de cosechar un empate y una derrota, respectivamente, en el partido del estreno en el certamen continental.