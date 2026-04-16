En el Campeón del Siglo se cierra la segunda fecha del Grupo E de la Copa Libertadores 2026 y será con el partido entre Peñarol y Platense (21:30) donde ambos buscan su primera victoria en esta nueva edición del certamen internacional.

El encuentro contará con la transmisión de ESPN a través de la señal de cable y también por intermedio de Disney+, pero en este caso vía streaming.

El Carbonero suma un punto hasta el momento luego de lo que fue la igualdad ante Independiente Santa Fe en la primera jornada, mientras que en esa misma instancia, el Calamar cayó 2-0 ante Corinthians, pero jugando como local.

Cabe recordar que para este encuentro, Diego Aguirre tiene bajase de peso como las ausencias de Washington Aguerre y Leonardo Fernández, suspendido y lesionado respectivamente, lo que lo llevaría a formar un once probable con Sebastián Britos; Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Nicolás Fernández, Eric Remedi, Jesús Trindade; Eduardo Darias, Matías Arezo y Luis Angulo.

Por su parte, el equipo de Walter Zunino, a falta de la confirmación, tiene un probable con Matías Borgogno; Agustín Lagos, Eugenio Raggio, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Guido Mainero, Maximiliano Amarfil, Pablo Ferreira, Franco Zapiola;

Augusto Lotti y Gonzalo Lencina.

El paraguayo Derlis López será el árbitro de un partido que contará con Eduardo Cardozo y Luis Onieva, como asistentes, y Blas Romero de cuarto árbitro. Mario Díaz de Vivar y José Cuevas serán los encargados del VAR.