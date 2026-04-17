Polémica en el CDS: la acción que Peñarol pidió penal sobre Arezo y el motivo por el que el árbitro no lo dio

Peñarol necesitaba una reacción. No le encontraba la vuelta para poder lastimar al arquero de Platense, Matías Borgogno. Pero en una escapada rápida del colombiano Luis Miguel Ángulo el Carbonero generó una insinuación y que terminó con una polémica.

El número 77 se escapó, ensayó una pared con Roberto Fernández para irse por la banda derecha. En ese contexto, lanzó un centro ras del suelo para que Matías Arezo llegara a la pelota, aunque el delantero de Peñarol quedó tendido en el suelo acusando que recibió un golpe desde atrás del lateral Eugenio Raggio, quien se había lanzado para intentar anticipar al centrodelantero.

A partir de esa situación explotó el Estadio Campeón del Siglo. Los hinchas Mirasoles gritaron al unísono: “¡Penal!”. Incluso los futbolistas dirigidos por Diego Aguirre se fueron encima del árbitro paraguayo Derlis López.

El lamento de Matías Arezo en el partido entre Peñarol y Platense por Copa Libertadores. Foto: Estefanía Leal.

Sin embargo, el colegiado hizo el gesto del VAR. Lo que significó que iba a ver esa acción por lo que los hinchas locales se ilusionaron con que pudiera cobrar la pena máxima y darle a Peñarol la gran chance de igualar el tanteador, ya que perdía por 1-0 tras el gol de Guido Mainero en el minuto 22.

No obstante, eso no ocurrió. ¿El gran motivo? Matías Arezo estaba en posición adelantada cuando fue a buscar la pelota. De esta manera, como no se cobró en tiempo real el fuera de juego el VAR —según establece la norma— actuó bien para que el juez revisara la incidencia por posible penal. Al constatarse que Arezo estaba en posición adelantada todo lo que siguió quedó invalidado y, por lo tanto, se anuló la jugada.

En esa misma línea, Peñarol se fue al descanso 1-0 abajo ante Platense por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Libertadores de América. El conjunto carbonero solo contó con un tiro al arco de Platense en los últimos minutos del primer tiempo por parte de Maximialino Olivera.