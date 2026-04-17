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El País Ovación Fútbol

De Madrid a Barcelona: el plan de Peñarol para recuperar a Leo Fernández con un médico "top" a nivel mundial

Desde el club aurinegro explicaron por qué este viernes será un día clave para tomar una decisión luego del primer diagnóstico que la institución y el jugador tuvieron en Uruguay.

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Enrique Arrillaga
17/04/2026, 03:25
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Leonardo Fernández jugando para Peñarol en el Campeón del Siglo por el Torneo Apertura 2026 ante Deportivo Maldonado.
Leonardo Fernández jugando para Peñarol en el Campeón del Siglo por el Torneo Apertura 2026 ante Deportivo Maldonado.
Foto: Ignacio Sánchez | El País

La ausencia de Leonardo Fernández en Peñarol ya se empezó a sentir y el equipo lo extrañó muchísimo este jueves en la derrota por 2 a 1 con Platense en el Estadio Campeón del Siglo por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Libertadores.

Lo cierto es que el 10 estará durante un tiempo prolongado fuera de las canchas y este viernes será una jornada clave para que el club aurinegro defina junto al jugador y su representante los pasos a seguir luego de el atacante de 27 años sufriera una lesión de ligamentos en la rodilla.

“Hoy viernes nos van a plantear las dos posibilidades que tenemos, una en Madrid y otra en Barcelona y ahí vamos a decidir”, le dijo Ignacio Ruglio a Ovación. El presidente de Peñarol agregó que se trata de clínicas conocidas: “Hay un médico que es top en el mundo y opera a los jugadores del Real Madrid cuando se lesionan en la rodilla. Tenemos esa opción. También está la de la clínica de Barcelona a la que viajó Abel para hacerse el tratamiento luego de aquel esguince de rodilla que tuvo en enero porque se trata del mismo caso que Leo: no rompió el ligamento”.

Después del duro golpe de anoche por Copa Libertadores, el de este viernes será un día clave para saber los pasos a seguir con el 10 ya que el presidente Mirasol se reunirá con el representante del futbolista, Jorge Chijane, para tomar una decisión.

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