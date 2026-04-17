De Madrid a Barcelona: el plan de Peñarol para recuperar a Leo Fernández con un médico "top" a nivel mundial

La ausencia de Leonardo Fernández en Peñarol ya se empezó a sentir y el equipo lo extrañó muchísimo este jueves en la derrota por 2 a 1 con Platense en el Estadio Campeón del Siglo por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Libertadores.

Lo cierto es que el 10 estará durante un tiempo prolongado fuera de las canchas y este viernes será una jornada clave para que el club aurinegro defina junto al jugador y su representante los pasos a seguir luego de el atacante de 27 años sufriera una lesión de ligamentos en la rodilla.

“Hoy viernes nos van a plantear las dos posibilidades que tenemos, una en Madrid y otra en Barcelona y ahí vamos a decidir”, le dijo Ignacio Ruglio a Ovación. El presidente de Peñarol agregó que se trata de clínicas conocidas: “Hay un médico que es top en el mundo y opera a los jugadores del Real Madrid cuando se lesionan en la rodilla. Tenemos esa opción. También está la de la clínica de Barcelona a la que viajó Abel para hacerse el tratamiento luego de aquel esguince de rodilla que tuvo en enero porque se trata del mismo caso que Leo: no rompió el ligamento”.

Después del duro golpe de anoche por Copa Libertadores, el de este viernes será un día clave para saber los pasos a seguir con el 10 ya que el presidente Mirasol se reunirá con el representante del futbolista, Jorge Chijane, para tomar una decisión.