Uruguay 2-3 Chile: la Celeste cayó en el partido por el quinto puesto del Sudamericano Sub 17

Uruguay cerró su participación en el Sudamericano Sub 17 con derrota. La Celeste, que con el triunfo frente a Venezuela 3-0 ya había asegurado su boleto al Mundial de Qatar 2026, jugaba por mejorar su posición ante Chile, pero fue derrotada, por 3-2.

Los Charrúas fueron quienes tuvieron el dominio en el inicio del encuentro, jugando más sobre el arco de Cristóbal del Río. Sin embargo fueron los trasandinos los que generaron la situación de mayor peligro, tras un error del arquero Luis Machín en el control, que le permitió a Amaro Pérez un tiro sin oposición, pero la pelota pegó en el palo.

La Celeste, que había hecho figura al arquero rival, llegó al primero sobre el final del primero tiempo, luego de un buen centro cerrado de Facundo Rodríguez, que encontró a Alan Soares de Lima y este resolvió con fortuna, tras un control poco ortodoxo con la cara, terminó definiendo en el área chica.

Uruguay, que estaba posicionado para el contraataque, sufrió el empate en el amanecer del segundo tiempo, tras una pifia dentro del área, que le permitió a Amaro Riveros anotar el empate, con una muy buena definición rasa.

Seis minutos después, Chile lo dio vuelta, luego de un tiro libre en tres cuartos, que Sebastián Melgarejo echó muy bien por atrás de la línea de defensores, Lucas López controló notable, y terminó definiendo mano a mano ante Machín.

Los trasandinos lejos de quedarse en el festejo, fueron a presionar el saque del medio rival, robaron y encontraron a Amaro Riveros dentro del área, y este con una definición precisa al primer palo, anotó el tercero, cuando hacía 12 minutos, Uruguay era quien estaba al frente.

La Celeste fue a la carga por arriba, había anunciado peligro con un cabezazo cercano, y llegó a descontar tras un córner jugado al segundo palo, que bajó notablemente Ezequiel Fernández, y permitió a Pablo Barreiro rematar prácticamente en el área chica.

Sin embargo, el equipo de Ignacio González no pudo llegar al empate, pese al empuje, y terminó cerrando el torneo en la sexta posición. La Celeste finalizó con dos triunfos, dos empates y dos derrotas, el Sudamericano.

A primera hora, Venezuela se quedó con el último boleto al Mundial, tras superar a Bolivia por 1-0, y se sumó a los cupos ya obtenidos por Argentina y Colombia —que jugarán la final—, Brasil, Ecuador, Chile y Uruguay.

Al torneo ya están clasificados además: Qatar, como anfitrión, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Haití, Jamaica, Cuba, Honduras y México, por Concacaf, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda y Fiji, de Oceanía, España, Bélgica, Montenegro, Croacia, Dinamarca, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Rumanía y Serbia, de Europa; mientras que África (10), y Asia (8) restan por definir sus cupos.