Colombia 0-1 Uruguay en vivo por Sudamericano Sub 17: Thiago Brizuela adelanta a la Celeste en el arranque

La selección de Uruguay Sub 17 no tiene mañana. Es hoy y, por ende, debe ganarle como sea a Colombia, desde la hora 17:00, (DSports y DGO) para tener chances de acceder al Mundial de Qatar de esta categoría, que irá desde el 3 al 27 de noviembre.

El elenco que dirige técnicamente Ignacio González aún no pudo ganar en lo que va del certamen juvenil que se lleva a cabo en Paraguay. Igualó 1-1 en el debut frente a Chile, empató 1-1 contra la selección anfitriona y luego cayó 2-1 contra Ecuador.

De esta manera, Uruguay quedó al borde del abismo. Este es su último partido por la fase de grupos, ya que en la próxima fecha tendrá libre. Es por este motivo que el combinado celeste debe salir a ganar para seguir con chances latentes de poder volver a decir presente en una Copa del Mundo en esta categoría.

Colombia, por su parte, llega invicta a este duelo con Uruguay y con cuatro puntos en su haber luego de empatar sin goles frente a Ecuador y de vencer 1-0 a Chile. Es por esto que si los cafeteros suman de a tres puntos tendrán un pie y medio en el Mundial, ya que les quedará un partido más a jugar: será ante Paraguay el domingo, a la hora 20:00.

Cabe destacar que los dos primeros de cada grupo acceden al Mundial y a las semifinales para saber quién se queda con el título. En tanto que el tercero jugará contra el cuarto del otro grupo. Y los perdedores de esos cruces se medirán entre sí para determinar al séptimo clasificado a la Copa del Mundo por Conmebol.

Facundo Rodríguez en el partido entre Uruguay y Ecuador en el Sudamericano Sub 17. Foto: @Uruguay.

Bajo ese punto, la Celeste, que tan solo tiene dos unidades, debe ganar para soñar con quedar entre el tercer y cuarto puesto y así continuar en la lucha para decir presente en la Copa del Mundo de dicha categoría.

Colombia vs. Uruguay

Hora: 17:00.

Estadio: Carfem.

Árbitro: Carlos Gariano (ARG).

Asistentes: Carla López y Gisella Bosso (ARG).

Cuarto: Rodolfo Vera (BOL).