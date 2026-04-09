Socios de Club Atlético Cerro denuncian graves irregularidades y piden la intervención del MEC

Un grupo de socios activos y antiguos de Club Atlético Cerro presentó una denuncia formal ante el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay solicitando la intervención urgente de la institución, en medio de una serie de acusaciones que califican como “graves irregularidades”.

El documento, fechado el 31 de marzo de 2026 y dirigido al ministro José Carlos Mahía, advierte sobre posibles violaciones a la Ley de Asociaciones Civiles y a los propios estatutos del club. Además, los denunciantes solicitaron de forma expresa la "reserva absoluta de su identidad", argumentando temor a represalias, expulsiones o sanciones internas. Así lo comunicó el programa "Info Capital" (TV Ciudad).

Cerro vs Rampla Juniors, 4-1, Torneo Intermedio del Campeonato Uruguayo de Futbol 2024, dispositivo de seguridad en el Estadio Troccoli de Montevideo, policias del grupo de intervencion de la Guardia Republicana frente a la hinchada de Cerro, ND 20240727, foto Ignacio Sanchez - Archivo El Pais Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Denuncias planteadas

Entre los principales puntos señalados por los socios aparecen:

-Desvío de fondos a cuentas personales: aseguran que la recaudación de cuotas sociales se habría canalizado a través de cuentas particulares, con transferencias identificadas a nombre de terceros.

-Obstrucción en la sede social: denuncian que durante meses la sede permaneció cerrada de forma arbitraria, lo que habría impedido a los socios abonar sus cuotas y participar en la vida institucional, afectando incluso procesos electorales.

-Facturación ilegal: se presentaron recibos con un supuesto “NIF”, una denominación que no corresponde al sistema tributario uruguayo, lo que podría evidenciar irregularidades en la documentación financiera.

-Gestión de fondos por particulares: señalan que personas sin cargos formales dentro del club habrían manejado dinero en nombre de la institución.

Pedido de intervención urgente

En el petitorio, los socios solicitan al Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay:

- La intervención estatal inmediata del club.

- Garantías de confidencialidad para los denunciantes.

- Investigación sobre la trazabilidad de los fondos.

- Auditorías exhaustivas de los balances y estados contables.

La situación genera preocupación en el entorno del Club Atlético Cerro, una institución con fuerte arraigo en el fútbol uruguayo, que ahora queda bajo la lupa a la espera de una eventual actuación de las autoridades.

Por el momento, no hubo una respuesta oficial pública por parte del club ni del MEC respecto a la denuncia presentada.

Cabe destacar que hinchas y socios de Cerro ya habían denunciado incumplimientos estatutarios en el club donde señalaron que el presidente es cómplice de las situaciones de violencia interna que se dan y los malos manejos directivos. Aseguran tener miedo y estar alejados de la cancha por todo esto que viene sucediendo en el último tiempo. Esto fue mencionado por un hincha albiceleste resguardando su identidad en un informe del programa informativo de TV Ciudad mencionado anteriormente.