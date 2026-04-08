Polémica en las divisiones formativas de Uruguay: la AUF cortó la subvención a juveniles y dio sus argumentos

El detonante de esta nota fue una publicación de la página de Instagram Soy Juvenil -que informa muy bien sobre la actividad de las categorías juveniles de Uruguay- que daba a conocer una noticia que generó mucha preocupación en varios equipos y en los padres de muchos adolescentes: “La AUF resuelve dejar de subvencionar los torneos disputados en todas las categorías juveniles, trasladando el costo total por cada encuentro disputado por categoría directamente a los clubes”.

¿Cuáles fueron los argumentos de la Asociación Uruguaya de Fútbol para tomar esta medida? ¿Qué costos deben asumir los clubes desde este 2026? Ovación se contactó con Marcelo García, quien es el presidente de la Comisión de Fútbol Juvenil en la AUF, para responder estas preguntas sobre el presente de las formativas en Uruguay.

“Hasta el 2025 la AUF se hacía cargo de los jueces y de la guardia de seguridad. Respecto a la seguridad, por acuerdo con la gremial de árbitros, se necesitan dos guardias por partido, por categoría; a veces más si la gremial toma medidas con algún club por ciertos inconvenientes. En ese caso el gasto corre por cuenta del club infractor. Además de esos gastos, hay que poner dinero para los veedores y, cuando son partidos en el interior, también está el gasto de la locomoción y comida de los árbitros y veedores, y cuando el partido es a más de 250 km de Montevideo el hotel”, explicó el funcionario de la AUF.

En juveniles, los gastos se dividen entre los clubes más allá de quién sea el local. Según las consultas de Ovación a varios equipos, en este 2026 se tiene un gasto aproximado y en promedio de 2000 dólares por fin de semana cada equipo, lo que lleva a unos 8000 dólares por mes (sin contar los gastos extras por viajes al interior o del interior a la capital).

¿Por qué el cambio?

Hay varios argumentos que explican desde la AUF el motivo de por qué se dejó de subsidiar a las formativas en Uruguay.

Desde el organismo que rige el fútbol uruguayo explicaron que desde 2016 la AUF había conseguido una partida de Conmebol para financiar costos de juveniles. Eso llevó a que varios clubes uruguayos presentaran distintas categorías por el simple hecho de lo barato que era, “incluso a veces más en cuenta que ligas amateur”. Consideran que ese hecho llevó a que se perdiera competitividad y que el nivel fuera muy desparejo en ciertas categorías. En 2025 había 18 equipos en la A y 24 en la B. “A mitad de año había equipos que ya estaban descendidos de la A a la B o en la B ya no tenían chance de nada, o clubes que hacían un puñado de puntos o que no llegaban a completar la cantidad de jugadores reglamentarios”, explicó con énfasis otra fuente de AUF.

Por otro lado, los costos se fueron incrementando considerablemente para la AUF, que llegó a pagar 2.400.000 dólares de subsidio en el 2025. Las autoridades entendieron que era una cifra exagerada.

En tercer lugar, también incidió la firma del nuevo contrato por los derechos de TV del fútbol uruguayo, que va desde este 2026 al 2030. Es que desde la AUF entendieron que con el incremento de los montos a percibir por los clubes de Primera y Segunda División ya no hacía falta seguir subvencionando, pues -en teoría- los equipos cuentan con más dinero para afrontar ese tipo de gastos de formativas. “Por algún lado había que recortar la salida de dinero desde la AUF”, indicaron fuentes del organismo a Ovación.

En problemas

La dificultad se constituyó más grave para los clubes de la Primera y Segunda División amateur (la C y la D), que presentan categorías juveniles, porque básicamente no tienen ingresos. Aunque esas instituciones no están obligadas a jugar, lo hacen porque buscan tener competencia y, en parte, porque eran subsidiados los costos. Esto determinó que algunas instituciones no pudieran afrontar los gastos, más allá de que no pierden la esperanza de poder participar, como sucede con Villa Española.

“Aún no hemos confirmado que no participemos, estamos a la espera de cuál será la resolución definitiva del Consejo ejecutivo de AUF. Si dejan la decisión de que el club tiene que afrontar la subvención no vamos a participar porque se nos hace imposible poder afrontar los costos. Tiene un costo de U$S 2.100 por fin de semana. Al estar en la C no tenemos ingresos, lo que hace imposible pagar esa suma”, le comentó a Ovación el presidente de Villa Española, Matías Costa. Otros equipos, como Cooper, tampoco participarán en formativas. También se bajó de juveniles Paso de la Arena, pero porque se fusionó con Miramar Misiones en formativas.

Según explicó Marcelo García, la comunicación a los clubes sobre que se cortaba el subsidio para formativas se realizó en octubre y noviembre de 2025, para que las instituciones se fueran organizando con un tiempo prudencial.

Hubo varias reuniones con los clubes, ya que algunos manifestaron su disconformidad y otros explicaron que les sería imposible seguir participando en esas condiciones, como sucede en Villa Española.

En esta temporada 2026 son 16 equipos compitiendo en juveniles A, 14 en juveniles B1 y 10 en juveniles B2 y del interior participan: Paysandú, D. Maldonado (A); Atenas, Tacuarembó, Plaza y Salto (B1); Cerro Largo y Artigas (B2).