Uruguay 1-1 Ecuador en vivo por el Sudamericano Sub 17: golazo de Nicolás Scotti para el empate de la Celeste

La selección de Uruguay hace su tercera presentación en el Sudamericano Sub 17 en el que suma dos puntos hasta el momento producto de dos empates. En esta ocasión, su rival es Ecuador (17:00 - DSports y DGO) que arriba como el único puntero del Grupo A

La Celeste empató en su primer partido frente a Chile, mientras que en su segunda presentación hizo lo propio ante Paraguay y ahora busca conseguir su primera victoria que lo ilusione con pelear por uno de los dos cupos que lo clasifican a semifinales y directamente al Mundial de la categoría.

Cabe recordar que los dos primeros de cada grupo clasificarán directo al Mundial, mientras que los terceros se enfrentarán a los cuartos de cada serie. Los ganadores también irán a la Copa del Mundo y los perdedores jugarán un partido por el séptimo cupo al certamen.

Primer tiempo

Facundo Rodríguez en el partido entre Uruguay y Ecuador en el Sudamericano Sub 17. Foto: @Uruguay.

En el comienzo del partido la selección de Uruguay tuvo su primera situación de peligro y se trató de un buen disparo de media distancia de Facundo Rodríguez, aunque contestó muy bien el arquero Mijail Vaca.

El conjunto ecuatoriano logró romper la paridad en el tanteador por medio de un tiro libre al área. Salió mal el arquero Luis Machín y ganó de cabeza Jhon Chica para estampar el 1-0 en el minuto 12.

¡GOL DE ECUADOR! 🇪🇨



⚽ Chica apareció de cabeza para convertir el 1-0 sobre Uruguay en el CONMEBOL #Sub17EnDSPORTS. pic.twitter.com/DbwWtIysqZ — DSPORTS (@DSports) April 7, 2026

La Celeste que encabeza técnicamente Ignacio González tuvo una reacción y lo hizo por medio de su especialidad: el tiro de media distancia. El que lo ejecutó fue Thiago Brizuela, aunque controló sin problemas el guardameta ecuatoriano.

Uruguay tenía la pelota y las mejores situaciones, pero todas eran a través de tiros desde media distancia. Y tanto insistió la Celeste que tuvo su premio, ya que Nicolás Scotti enganchó y sacó un potente disparo para colgarla en el ángulo en el minuto 28.

¡GOLAZO DE URUGUAY! 🇺🇾



⚽ Scotti controló con mucha calidad, recortó hacia adentro y la clavó en el ángulo para el 1-1 ante Ecuador.



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Uruguay 1-1 Ecuador:

Uruguay: Luis Machín; Anderson Luz, Gabriel da Silva, Ezequiel Fernández, Dante Rodella; Facundo Rodríguez, Bruno Bueno, Thiago Brizuela; Nicolás Scotti, Facundo Saldaña. DT: Ignacio González.

Ecuador: Mijail Vaca; Janer Mina, Deinner Ordoñez, Jhon Chica, Sergio González; Adrián Cuadrado, Brayson Zamora; Luis Fragozo, Jandry Calle, Holger Quintero; Jhon Guerrero. DT: Gonzalo Ferrea.

Goles: 12' Jhon Chica (E), 28' Nicolás Scotti (U).

Amarillas: 20' Hólger Quintero (E), 31' Bruno Bueno (U), 35' Facundo Martínez (U).