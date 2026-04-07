Sporting Portugal 0-0 Arsenal en vivo por Champions: Maxi Araújo reventó el travesaño del elenco inglés

Sporting Portugal recibe a Arsenal, desde la hora 16:00, por la ida de los cuartos de final de la Champions League en el Estadio Jose Alvalade (ESPN 2 y Disney+). El conjunto luso, que tiene al uruguayo Maximiliano Araújo como titular, buscará pisar fuerte en condición de local.

Primer tiempo

La primera llegada del encuentro estuvo en los pies del uruguayo. Después de un pelotazo largo del defensor Ousmane Diomandé, Maximiliano Araújo se fue en velocidad, ingresó al área y disparó para reventar el travesaño del golero David Raya.

Previa

Araújo, que lleva disputados un total de 36 encuentros en la temporada con el Sporting Portugal, ha sido importante para que su equipo llegara a los octavos de final del certamen más importante a nivel internacional de Europa. El zurdo fue el autor del gol que significó dar vuelta la serie a favor del Sporting ante el Bodø/Glimt (el 4-0), aunque los portugueses se quedaron con la clasificación por un global de 5-3.

Asimismo, el uruguayo lleva anotados un total de seis goles en la temporada con el equipo portugués y brindó cuatro asistencias.

Si bien Marcelo Bielsa usa al exjugador de Wanderers como extremo por izquierda en la selección de Uruguay, en Sporting Portugual se desenvuelve como lateral izquierdo. Tal es así que en la actual campaña disputó 27 encuentros en esa posición con la camiseta del elenco europeo.

Además el conjunto luso, que tiene al uruguayo como una de sus piezas importantes, acumula una racha de tres victorias consecutivas (una por Champions League y dos por la Primeira Liga), mientras que el Arsenal es el cómodo líder de la Premier League —el torneo más destacado del fútbol inglés— con 70 puntos gracias a 21 victorias, siete empates y tres derrotas.

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