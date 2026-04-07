Real Madrid vs. Bayern Munich en vivo por Champions: Valverde titular y una ausencia que puede sentirse

A siete puntos del líder Barcelona en LaLiga de España y eliminado de la Copa del Rey por el Albacete, Real Madrid apuesta todas sus fichas a la UEFA Champions League, pero enfrente, por la ida de los cuartos de final (este martes 16:00 por ESPN/Disney+), tendrá al Bayern Munich.

En la previa, el equipo Merengue viene de caer 2-1 ante Mallorca por el torneo doméstico y eso sentencia las chances de los de Álvaro Arbeloa de apuntar a ganar LaLiga. Ahora, la Champions es el único objetivo del Real Madrid para evitar una temporada sin títulos.

El uruguayo Federico Valverde, clave en la serie de octavos de final ante Manchester City con un hat-trick en el partido de ida, será titular y los españoles querrán volver a repetir la receta: sacar ventaja de local para ganar en tranquilidad en el partido de vuelta. Como a lo largo de esta campaña, Real Madrid tendrá algunos lesionados que no estarán esta noche en el Bernabéu: no estarán Mendý, Rodrygo se pierde el resto de la temporada y Andriy Lunin ocupará el lugar de Thibaut Courtois en el arco.

Enfrente estará el Bayern Munich de Vincent Kompany con unos números impresionantes. El entrenador belga lleva 99 partidos al frente del equipo alemán que ha convertido 300 goles en esos encuentros. Entre los máximos goleadores está el inglés Harry Kane que lleva 48 tantos en lo que va de la temporada. El pasado fin de semana, perdían 0-2 con el Friburgo y remontaron hasta ganarlo a partir de los 80 minutos.

Real Madrid vs. Bayern Munich: alineaciones confirmadas

Real Madrid. Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Güler; Mbappé y Vinícius.

DT. Álvaro Arbeloa

Bayern Múnich. Neuer; Stasinic, Tah, Upamecano, Laime; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Díaz; y Kane.

DT. Vincent Kompany

Árbitro. Michael Oliver (Inglaterra).

Estadio. Santiago Bernabéu.