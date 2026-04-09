Con una “gran preocupación” y poco margen de error: así llega Independiente Santa Fe para jugar con Peñarol

Enviado a Bogotá, Colombia

Independiente Santa Fe recibe esta noche a Peñarol por la primera jornada del Grupo E de la Copa Libertadores en el partido que se jugará desde la hora 23:00 de Uruguay en el Estadio Nemesio Camacho, más conocido como El Campín de Bogotá.

Para este encuentro hay muchas expectativas de ambos lados, pero en los locales se vive en medio de un clima tenso dada la situación del equipo en la tabla de posiciones de la Liga Dimayor de Colombia: está en el puesto 13 con 17 puntos y a cinco del octavo pensando en la clasificación a la Liguilla que definirá al campeón.

Pero además de eso, hay otros temas que rodean a Santa Fe y Claudia Helena Hernández de Todelar Radio, Voz de Bogotá, habló con Ovación remarcando la gran preocupación que el Cardenal tiene para este juego de Copa Libertadores ante el Mirasol: “El tema de Andrés Mosquera que es el golero titular es la gran preocupación por estas horas porque el suplente Weimar Asprilla es un chico muy joven y recién empieza a jugar como profesional. Mosquera tiene una lesión en el gastrocnemio lateral de la pierna derecha (parte externa del gemelo) que se la hizo en el calentamiento de la semana pasada frente a Llaneros en El Campín y hasta el momento estuvo afuera”.

Según la periodista, este jueves lo prueban para ver si llega y si puede y está en condiciones, será titular, sino su lugar lo ocupará Asprilla, que fue el golero titular en Ibagué frente a Deportes Tolima en el empate 2-2.

“Otra preocupación es la ausencia de Mateo Puerta, uno de los últimos refuerzos, al igual que Ewil Murillo y Yeicar Perlaza. Los tres están descartados para el juego con Peñarol”, remarcó.

Pero no todas son malas para Sante Fe porque en la convocatoria tiene el regreso de Jader Obrian, otra de las últimas incorporaciones, que estaba en sanidad y ya tiene alta médica y deportiva al igual que el uruguayo Franco Fagúndez.

Franco Fagúndez en Independiente Santa Fe de Bogotá. Foto: Santa Fe.

Por otra parte, Leonardo Pedraza, Director de Casa Albiroja Radio TV (Cadena Nacional Colmundo Radio), habló con Ovación en Bogotá y mencionó el estilo de juego de un equipo que ha tenido en los últimos años mucha influencia del fútbol uruguayo con técnicos como Gerardo Pelusso, Gregorio Pérez, Pablo Peirano y ahora Pablo Repetto: “Este equipo no es un equipo tradicional del fútbol colombiano, del toque, de la pelota circulando por todos los sectores del campo o 35 toques antes de llegar al arco rival. Santa Fe está construido más para hacer un fútbol directo por los costados”.

Acerca de las fortalezas, Pedraza agregó: “Considero que mientras Santa Fe puede sostener la presión alta del juego, incluso la presión media, es un equipo al que le rinde, sobre todo en las finales del año pasado, lo hizo con nóminas que por nombres eran superiores, como enfrentar a Atlético Nacional, en su momento al propio Millonarios, pero el secreto de Santa Fe fue meterle presión alta con sus volantes y con un trazado de líneas donde el equipo podía sostener esa presión en calidad de local o visitante. Eso le hizo la diferencia y eso llevó a Santa Fe a conseguir el título”.

Consultado por debilidades del conjunto colombiano, el periodista expresó: “Santa Fe enfrenta debilidades defensivas, especialmente en las bandas, debido a la falta de jugadores disponibles y decisiones del entrenador. La presión alta no siempre funciona y el equipo sufre contra rivales rápidos, dejando espacios vulnerables. Para el este partido con Peñarol, Christian Mafla estará disponible, pero la banda derecha sigue siendo un problema”.

En cuanto a las principales figuras del equipo, los dos periodistas consultados por Ovación coincidieron: “Hugo Rodallega es un referente clave en Santa Fe tras su regreso y la obtención de un título esperado. Daniel Torres, canterano y motor del equipo, también destaca en la recuperación del balón. Mosquera, el golero titular, también es importante y por eso lo esperan hasta hoy ya que Asprilla ha tenido actuaciones irregulares. Emanuel Olivera es fundamental en la defensa y Omar Fernández es un jugador que la hinchada pide a gritos, aunque no cuenta con la confianza plena del entrenador. Maximiliano Lovera, un volante destacado, ha mostrado buen rendimiento en sus pocas oportunidades”.

Como datos a destacar, hasta el momento y en la Liga Dimayor, Independiente Santa Fe suma 19 puntos producto de cuatro victorias, siete empates y cuatro derrotas con un saldo de 18 goles a favor y 19 en contra en los 15 partidos que lleva disputados.

Entrenamiento de Independiente Santa Fe de Bogotá. Foto: Santa Fe.

El equipo de Pablo Repetto está en el puesto 13 y a falta de cuatro fechas sigue buscando el objetivo de meterse entre los ocho primeros que irán a la Liguilla. En tal sentido, tras el encuentro de este jueves frente a Peñarol, el próximo partido será nada menos que el clásico frente a Millonarios en El Campín en un juego clave porque el que pierda prácticamente se despedirá de su chance de meterse en la definición del torneo local.

Pero a pesar de eso, el Cardenal buscará esta noche ante su gente un triunfo que recomponga filas para ganar en confianza y arrancar la Copa Libertadores con el pie derecho, algo que en la interna ven como posible al jugar en Bogotá, con la altura de 2.600 metros a favor y con un estadio que alentará a un equipo que necesita volver a sonreír.