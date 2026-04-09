Diego Aguirre va por romper la racha: inicia su sexta Libertadores con Peñarol y nunca pudo ganar en un debut

Diego Aguirre volverá a decir presente en la Copa Libertadores al frente de Peñarol, y lo hará con un desafío personal que aún tiene pendiente: ganar en el estreno. Este jueves, en Bogotá, el entrenador aurinegro comenzará su sexta participación en el torneo continental, con el objetivo de cortar una racha adversa en debuts.

A lo largo de su trayectoria copera con el carbonero, la estadística marca una constante: nunca pudo arrancar con victoria. Su primer partido fue en 2003, con un empate 2 a 2 frente a Gremio en el Estadio Centenario, en un encuentro que Peñarol logró igualar en los minutos finales tras estar dos goles abajo.

A partir de allí, los comienzos fueron cuesta arriba. En 2004, pese a empezar en ventaja, cayó ante Club América en el Estadio Azteca. En 2011, año en el que alcanzó la final, debutó con una dura derrota frente a Independiente en Avellaneda. Más recientemente, ya en su actual ciclo, tampoco pudo sumar de a tres: en 2024 perdió ante Rosario Central en Arroyito, y en 2025 cayó sobre la hora frente a Vélez Sarsfield en Liniers.

Más allá de los debuts esquivos, los números generales de Aguirre en Libertadores con Peñarol muestran un rendimiento competitivo. Dirigió 46 partidos, con 21 victorias, ocho empates y 17 derrotas, lo que representa un 51% de efectividad. El equipo convirtió 67 goles y recibió 59 en ese lapso.

Sin embargo, el contraste entre jugar en casa y fuera del país es marcado. En Uruguay, el equipo se hace fuerte: obtuvo el 78% de los puntos, con apenas una derrota. En cambio, como visitante, los números bajan considerablemente: solo logró cinco triunfos, dos empates y sufrió 16 caídas, alcanzando un 25% de efectividad.

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol, en el partido ante Montevideo City Torque. Foto: Estefanía Leal.

La última vez que Peñarol logró imponerse en un estreno de Copa Libertadores fue en 2013. En aquella ocasión, el equipo aurinegro se llevó un valioso triunfo 2-1 frente a Deportes Iquique como visitante en Chile, con goles de Fabián Estoyanoff y Juan Manuel Olivera. El equipo era dirigido por Jorge Da Silva y ese resultado sirvió para cortar una prolongada sequía sin festejos en debuts coperos.

Con ese contexto, el debut en esta nueva edición asoma como una oportunidad doble para la Fiera: empezar con el pie derecho en el torneo y revertir una tendencia para el y para la institución que se ha repetido a lo largo de más de dos décadas.