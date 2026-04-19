Danubio 1-0 Deportivo Maldonado en vivo: Papelito Fernández puso en ventaja a la Franja en el inicio

La fecha 12 del Torneo Apertura continúa en la tarde de este domingo y se traslada a la curva de Maroñas, donde en su Estadio María Mincheff de Lazaroff (Jardines del Hipódromo) Danubio recibe a Deportivo Maldonado, uno de los escoltas del campeonato que quiere aprovechar el empate del líder Racing en la jornada del sábado.

El partido está fijado para comenzar a las 16:00 horas y se puede ver en vivo por DSports, Disney+, Antel TV y cableoperadores del interior.

Primer tiempo

La primera chance clara del partido fue a los 5' de juego la tuvo el equipo visitante, que se adelantó en la cancha y cuando Danubio se replegó para defender, tocaron atrás para Maxi González que recibió sin marca y tiempo para calibrar un remate que salió fuerte y sacudió el vertical izquierdo de Goicoechea.

Entre los franjeados, el más enchufado es el atacante Maicol Ferreira, que pide todas las pelotas y tuvo un remate a colocar desde afuera del área que llegó bien a controlar el arquero Segovia.

A los 14' de juego llegó la primera emoción del partido, por el lado de Ferreira. Sebastián Rodríguez lo puso a correr por la banda izquierda y el atacante puso un centro al ras del césped milimétrico para que Papelito Fernández la empujara al gol en el segundo palo.

El árbitro Andrés Matonte en un partido de la Liga AUF Uruguaya. Foto: Estefanía Leal

Danubio - Deportivo Maldonado

Día: domingo 19 de abril

Hora: 16:00

Estadio: Jardines del Hipódromo (María Mincheff de Lazaroff)

Televisa: DSports, Disney+, Antel TV y cableoperadores

Árbitros:Andrés Matonte; Horacio Ferreiro, Amador de Prado; Federico Ríos.

VAR: Andrés Cunha, Richard Trinidaddez.

Danubio: Mauro Goicoechea; Mateo Rinaldi, Emiliano Velázquez, Leandro Sosa, Tomás Cavanagh; Camilo Mayada, Iván Rossi, Sebastián Rodríguez, Mateo Peralta; Maicol Ferreira, Sebastián Fernández.

DT: Gustavo Matosas.

Deportivo Maldonado: Diego Segovia; Juan Ginzo, Joaquín Fernández, Hernán Menosse, Sebastián Tormo; Matías Espíndola, Maxi González, Maxi Noble; Christian Tabó, Renato César, Santiago Ramírez.

DT: Gabriel Di Noia.

Previa

Por el lado del equipo local, tendrá al director deportivo franjeado Gustavo Matosas en el banco de suplentes, cumpliendo nuevamente el rol de entrenador interino. Danubio está décimo en la tabla de posiciones con 14 puntos, 13 menos que el líder.

Por otro lado, os dirigidos por el argentino Gabriel Di Noia están en la pelea por el título, ya que suman 22 unidades igual que Peñarol, y están a solamente cinco de la Escuelita de Sayago, que ya jugó ayer sábado por la fecha 12 y dejó dos puntos en el empate 1-1 con Defensor Sporting.

