Atento Nacional: Universitario, su próximo rival en Libertadores, cesó al DT e hinchas pidieron a un uruguayo

Desde el fútbol peruano se dio una situación a la que Nacional le presta mucha atención: el cese del entrenador del Universitario Deportes, el español Javier Rabanal, por malos resultados. Cabe destacar que el próximo encuentro del equipo de Jorge Bava por Copa Libertadores será ante el elenco peruano.

“Club Universitario de Deportes informa a la opinión pública y a la hinchada crema que, tras una reunión sostenida entre la Administración y el profesor Javier Rabanal, se acordó que su etapa como entrenador frente al primer equipo terminó”, indicó el comunicado del equipo peruano difundido en sus redes sociales.

“Agradecemos a Javier Rabanal y a su comando técnico por el profesionalismo demostrado durante su etapa en la institución, y les deseamos éxitos en sus próximos desafíos personales y profesionales”, añadió

“De manera interina, Jorge Araujo asumirá la conducción del primer equipo a partir de hoy, martes 21 de abril, para los próximos encuentros. En los siguientes días, el club informara oportunamente sobre la designación del nuevo cuerpo técnico”, concluyó.

📃 Comunicado a la opinión pública: pic.twitter.com/Uf9l7zrrgW — Universitario (@Universitario) April 21, 2026

Las caídas 2-0 ante Coquimbo Unido en Lima por Copa Libertadores y 2-1 frente a Melgar, y el empate sin goles ante Deportes Tolima por la competición internacional fueron los factores determinantes que llevaron a la directiva a tomar la resolución de ponerle punto final al ciclo del director técnico español al mando del tricampeón del fútbol peruano.

Los hinchas se expresaron para pedir un director técnico con el fin de ocupar la vacante que dejó Rabanal y el elegido fue Jorge Fossati. El uruguayo es un viejo conocido de la institución, ya que él fue el hacedor de dos de los tres últimos títulos.

Jorge Fossati en su arribo a Lima para dirigir a Universitario de Perú.

“Dejemos de lado el pasado y pensemos en la U, ojalá vuelva”, escribió un usuario de X con un video con Fossati. “El hincha de Universitario quiere la vuelta de Jorge Fossati”, puso otro.

Dejemos de lado el pasado y pensemos en la U, ojalá vuelva el Nono pic.twitter.com/Tya7xGmXRD — 🄶🅤🅂🅃🄰🅅🄾 (@GustavusCreme) April 21, 2026

EL HINCHA DE @Universitario QUIERE A JORGE FOSSATI 🙏 https://t.co/x9th7owZ62 — Manolé Cornetero (@manoleCornetero) April 21, 2026

Si lograr el tetracampeonato queremos

Traer a Jorge Fossati debemos



No hay lógica ni explicación, está escrito. pic.twitter.com/iO9sc4Tx89 — aless (@phodens) April 20, 2026

Cuándo es el partido ante Nacional

Jorge Bava durante el partido entre Liverpool y Nacional. Foto: Darwin Borrelli.

Si bien Nacional tiene que pensar en su próximo partido por el Torneo Apertura, que será este sábado contra Danubio en el Gran Parque Central a la hora 19:00, sabe que se le vendrá un duelo clave en su afán de acceder a los octavos de final de la Copa Libertadores: la visita a Universitario Deportes.

El equipo que dirige técnicamente Jorge Bava viajará a Lima, Perú, para medirse el miércoles 29 de abril al elenco cremo en el Estadio Monumental, desde la hora 23:00, (ESPN y Disney+ por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores de América.

El Bolso tiene cuatro puntos a raíz de su empate 1-1 ante Coquimbo Unido en Chile y su victoria 3-1 contra Deportes Tolima en el Gran Parque Central. Universitario apenas tiene un punto gracias a su empate sin goles con el conjunto colombiano y a la derrota 2-0 contra el equipo chileno, por lo que su cruce con Nacional será vital para soñar con pasar de fase.