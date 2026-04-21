¡Qué susto, Fede! Valverde quedó sentido por este peligroso choque con el arquero en Real Madrid vs. Alavés

Ya eliminado de la Champions League en manos del Bayern Munich en cuartos de final, el Real Madrid sigue su camino en LaLiga de España, la única competición que le queda, y este martes cumplió con su cometido: ganar y espera qué sucede con el Barcelona. El equipo Merengue venció 2-1 al Alavés en el Santiago Bernabéu y quedó a seis puntos del Barça, que se pondrá al día este miércoles cuando enfrente a Celta de Vigo. A pesar de la victoria, la noche del Madrid no fue nada tranquila; el equipo se fue silbado y Federico Valverde, capitán, protagonizó un peligroso choque con el arquero rival que lo dejó sentido algunos minutos.

Álvaro Arbeloa puso lo mejor que tiene para enfrentar al equipo Babazorro, que lucha por mantener la categoría y tras la derrota quedó un punto por encima de la zona de descenso directo que hoy tiene a Real Oviedo, Levante y Elche como los más comprometidos.

Los dos se jugaban mucho y se notó. Uno la permanencia y el otro intentar alcanzar a su máximo rival en la cima del torneo; que parece algo difícil. A los 24 minutos, Valverde terminó tendido en el área del Alavés con visibles muestras de dolor mientras se tomaba la rodilla izquierda con las dos manos.

El uruguayo quedó en posición de delantero luego de una buena jugada de Kylian Mbappé por banda derecha y en medio de una lucha por la posición con el defensor Jonny Otto, se barrió mientras su pierna izquierda quedó flexionada y terminó chocando con el arquero Antonio Silvera.

Varios compañeros rodearon a Valverde, con claros signos de dolor y que no se levantó enseguida. Un susto para cualquier uruguayo que estuviera mirando el partido, incluso para el entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, a 55 días del debut de Uruguay en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

Finalmente fue todo un susto. Fede Valverde se repuso, siguió jugando hasta completar el partido e incluso fue determinante con una asistencia.

¡QUÉ SUSTO A TAN POCO DEL MUNDIAL, FEDE! Valverde chocó con el arquero de Alavés y se quedó tomando la rodilla con cara de mucho dolor... pic.twitter.com/eqPSFbUl3D — SportsCenter (@SC_ESPN) April 21, 2026

A la media hora de juego, Kylian Mbappé abrió la cuenta con algo de fortuna. El delantero francés recibió cerca de la medialuna y sacó un disparo al arco que se desvió en un defensor, descolocó al arquero y terminó ingresando en el primer palo. El segundo fue obra de Vinicuis Junior, que no tuvo una noche fácil.

Cada vez que el número 7 del Real Madrid tomó la pelota, sobre todo en el primer tiempo, recibió una silbatina de reprobación de sus propios hinchas. Aun así, fue el autor del gol en el complemento: a los 50 minutos recibió un pase de Fede Valverde, que trasladó desde mitad de cancha, y el brasileño sacó un remate al primer palo desde afuera del área que estiró la cuenta. En cuanto convirtió el gol, Vini levantó sus brazo y le hizo un gesto de perdón a los hinchas.

GOLAZO Y PEDIDO DE PERDÓN: Vini fue silbado en el Bernabéu y el crack brasileño pidió disculpas a los hinchas luego de marcar el 2-0 parcial del Real Madrid al Alavés en #LaLiga. pic.twitter.com/y6Gu1OyY3r — SportsCenter (@SC_ESPN) April 21, 2026

Alavés, que no pudo contar con el uruguayo Carlos Benavidez Protesoni por lesión, llegó al descuento que no alcanzó para ir por el empate, pero fue un verdadero golazo. A los 93 minutos el delantero Toni Martínez desvió de taco un remate que sacó un compañero desde afuera del área y venció la resistencia del arquero Andriy Lunin.