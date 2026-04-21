La lesión de Josema Giménez a 55 días del debut de Uruguay en el Mundial: qué dijo Diego Simeone

El Atlético de Madrid sufrió una baja que encendió las alarmas en la selección de Uruguay, a pesar de que parece no ser de mayor entidad la lesión que sufrió el defensa central José María Giménez.

El internacional uruguayo del Atleti seguirá previsiblemente de baja al menos en el partido de este miércoles contra el Elche, el próximo sábado ante el Athletic Club y la semana que viene frente al Arsenal, en el duelo de ida de las semifinales de la Liga de Campeones, según su propio entrenador, Diego Simeone.

“Con José, no creo todavía”, valoró el técnico cuando fue preguntado por la evolución y la disponibilidad de los cuatro lesionados (Alexander Sorloth, Ademola Lookman y David Hancko, aparte de Giménez) para el compromiso del miércoles que viene contra el equipo londinense en el Metropolitano.

Eso deja entrever que se trata de una lesión muscular que le va a requerir más de una semana de recuperación, en base a lo que se puede pronosticar que se trata de un desgarro de bastante entidad. La zona afectada es el muslo derecho.

El central uruguayo se lesionó el 4 de abril contra el Barcelona, por el partido correspondiente a LaLiga de España, y se ha perdido sucesivamente la eliminatoria de cuartos de final del máximo torneo europeo contra el conjunto azulgrana, la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad y el encuentro de LaLiga frente al Sevilla.

José María Giménez tras la victoria de Atlético de Madrid sobre Inter de Milán por Champions. Foto: AFP.

Con información de EFE.