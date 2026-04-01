Astrofotógrafo uruguayo detalla las horas previas al lanzamiento de Artemis II: "Es un privilegio"

Fefo Bouvier, astrofotógrafo uruguayo miembro de Dark Sky International e integrante de NASA Social, se encuentra entre el pequeño grupo que tendrá el privilegio de observar en primera línea el lanzamiento de Artemis II, que prevé trasladar a cuatro astronautas a la órbita lunar por primera vez desde 1972.

Desde el Centro Espacial Kennedy, Bouvier habló con El País y contó cómo están siendo las horas previas al gran despegue. "La experiencia viene siendo alucinante, tener la posibilidad de estar acá en este momento histórico es un privilegio", dijo emocionado.

Fefo Bouvier junto a la delegación invitada por NASA Social para presencial el lanzamiento de Artemis II Foto: Fefo Bouvier

"Ayer estuvimos visitando el edificio de ensamblaje de vehículos, también estuvimos muy cerca de la plataforma de lanzamiento y pudimos ver en conjunto al cohete y la nave de cerca. Recibimos una charla por parte del administrador de la NASA. Eso fue realmente una sorpresa", detalló.

"También visitamos laboratorios y estuvimos compartiendo con todo el grupo NASA Social. Hoy seguimos con más actividades y más tarde ya nos vamos a ubicar en los lugares de vista del lanzamiento, esperamos poder capturar alguna fotografía y video", agregó.

Lanzamiento de la misión Artemis II en el Centro Espacial Kennedy

Foto: Fefo Bouvier

Jared Isaacman, administrador de la NASA, ofreció una charla a los invitados por NASA Social Foto: Fefo Bouvier

Periodista uruguaya será una de las voces en español de la retransmisión del lanzamiento

La periodista uruguaya Noelia González será una de las encargadas de poner voz a la retransmisión en español que hará la NASA del lanzamiento de la misión Artemis II a la órbita lunar, como alternativa a la emisión oficial en inglés.

Noelia González y Fefo Bouvier, los uruguayos presentes en el lanzamiento de Artemis II Foto: Fefo Bouvier

González, que ya se encuentra en el Centro Espacial Kennedy, ubicado en Cabo Cañaveral, ha publicado a través de sus redes sociales cómo están siendo las horas previas al despegue.

"¡Muchas gracias a todos mis compatriotas por sus mensajes de apoyo! ¡Me encanta ver que compartimos la emoción por este lanzamiento!", escribió la periodista a través de Instagram Stories.

Más de medio siglo después de las últimas misiones del programa Apolo, la NASA se prepara para el lanzamiento de Artemis II, una misión histórica que marcará el regreso de astronautas al entorno lunar. Desde el Centro Espacial Kennedy, el potente cohete SLS pondrá en órbita a cuatro tripulantes este miércoles 1° de abril de 2026, en un viaje de unos diez días que no incluirá alunizaje, pero sí un sobrevuelo clave para probar sistemas y allanar el camino hacia futuras misiones tripuladas.

El lanzamiento está programado para las 19:24 horas de Uruguay y se podrá seguir en directo a través de este enlace.