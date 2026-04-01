Misión Artemis II: astrónomo uruguayo analiza el "hecho histórico" del regreso humano a la órbita lunar

La NASA ultima detalles para que hoy, a las 19:24 horas de Uruguay, inicie la misión Artemis II, la más ambiciosa de la agencia espacial estadounidense en décadas, que prevé trasladar a cuatro astronautas (tres estadounidenses y un canadiense) a la órbita lunar por primera vez desde 1972.

En este marco, para el físico uruguayo y Magíster en Física (opción Astronomía), Nicolás Pan, el acontecimiento se trata de algo "totalmente histórico".

"Es la primera vez en 54 años que un humano va a apretar un botón en una nave espacial y va a alejarse de la influencia gravitacional de nuestro planeta y no hay muchas personas en la historia que hayan hecho eso", manifestó el experto en diálogo con El País.

"Eso, de primera, es un hecho histórico", reiteró. Pan resaltó además que esta es la primera vez que un viaje de estas características incluye en su tripulación a una mujer y a un hombre de raza negra.

Consultado sobre el fin de la misión, Pan manifestó que el objetivo central "no es científico": "No es que los astronautas van con el objetivo de estudiar determinado factor de la Luna o una zona".

Nicolás Pan, licenciado en Física y Máster en Astronomía. Crédito: Desayunos Informales.

"Lo que van a hacer es un testeo de la nave espacial que tienen, ya que esta misión es parte de un programa espacial -Artemis II- y la idea es que su dificultad vaya incrementando", explicó.

Pan recordó que en la primera misión (Artemis I ocurrida en 2022), se puso a prueba la nave espacial sin tripulación.

"Esta vez se va un poco más allá con la nave tripulada, y para la próxima vez se espera seguir complejizando la ingeniería de la misión", para que dentro de algunos años "se pueda alunizar nuevamente", indicó.

"Esta fue la forma en la que se realizaron los programas espaciales Apolo en los años 60", destacó el astrónomo.

"Apolo 8 fue hasta la Luna, dio una vuelta y volvió, que es lo que vamos a ver en la misión Artemis II. Apolo 9 no salió de la órbita de la gravedad terrestre, pero se pudo probar los sistemas. Luego, Apolo 10 hizo todo lo que posteriormente realizó Apolo 11, pero sin alunizar", recordó.

Llegada del Apolo 11 a la Luna. Foto: Archivo

Pan dijo que las misiones espaciales se van acercando al objetivo "paso a paso", ya que "los riesgos son grandes" y se debe tener la certeza de que la tecnología es segura.

Con respecto a la importancia e interés público por Artemis II, Pan dijo que el hecho de explorar "es muy humano".

"Es una oportunidad buenísima para divulgar la ciencia que se hace", consideró, y agregó que "hay un montón de cosas que ha dejado el programa espacial en materia de tecnología que se desarrolló y que luego se ha volcado a la sociedad".

Artemis II despegará pasadas las 19:00 de este miércoles

Más de medio siglo después de las últimas misiones del programa Apolo, la NASA se prepara para el lanzamiento de Artemis II, una misión histórica que marcará el regreso de astronautas al entorno lunar. Desde el Centro Espacial Kennedy, el potente cohete SLS pondrá en órbita a cuatro tripulantes este miércoles, en un viaje de unos diez días que no incluirá alunizaje, pero sí un sobrevuelo clave para probar sistemas y allanar el camino hacia futuras misiones tripuladas.

El lanzamiento está programado para las 19:24 horas de Uruguay

La misión representa un paso decisivo en el objetivo de establecer una presencia humana sostenida en la Luna y avanzar hacia la exploración de Marte.

Los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, y el de la agencia espacial canadiense (CSA), Jeremy Hansen, son los protagonistas de esta misión.

¿Cómo son los 8 minutos críticos tras un despegue como el de Artemis II?

El histórico despegue de la misión Artemis II, con cuatro tripulantes rumbo a la órbita lunar, deberá superar este miércoles los ocho minutos y medio iniciales de mayor riesgo, según explicó a EFE el ingeniero español Carlos García-Galán, director de Moon Base de la NASA, un programa destinado a desarrollar una colonia en la superficie lunar.

"La verdad es que yo no voy a aplaudir hasta las primeras 24 horas, si soy honesto, pero es una muy buena señal si pasamos los primeros 8 minutos, si los pasamos, mucha parte del riesgo del despegue ya está detrás nuestro", precisó.

Señaló que, aproximadamente dos minutos y medio después del despegue, se desprende la enorme primera etapa, que tiene los dos motores de combustible sólido, los cuales caen al Atlántico, mientras otras piezas lo harán más adelante en el Pacífico.

Astronautas de la misión Artemis II en la nave. Foto: captura pantalla.

Entre otras partes que se liberan están las tres capas que protegen el módulo de servicio de Orión y también la torre de escape, que es un motor de seguridad sobre la cápsula tripulada para uso de emergencia.

"Eso se utiliza si hay que sacar la cápsula en el caso de que hubo un fallo del cohete o el cohete explotase. Pero si no lo necesitamos, en unos 5 minutos más o menos ya lo podemos quitar", explicó.

En los minutos restantes, mientras la nave sigue acelerando, la segunda etapa del cohete, que alberga los cuatro motores principales, agota su combustible, se separa y cae también.

"En ocho minutos y medio ya sabremos que el cohete ha funcionado bien y nos ha puesto en la órbita correcta", manifestó García-Galán.

Con información de EFE