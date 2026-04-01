Misión Artemis II: qué dice la lista de tareas de la astronauta Christina Koch que viaja hoy a la Luna

A horas de que la misión tripulada Artemis II se lance hacia la Luna, se conocieron las historias de vida de los cuatro tripulantes que abordarán la nave espacial Orion, una pieza clave de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

Una de las cuatro tripulantes es Christina Koch, una astronauta estadounidense con experiencia en el oficio: estuvo 328 días a bordo de la Estación Espacial Internacional en 2019, superando el récord anterior de su compatriota Peggy Whitson.

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen son los astronautas que emprenderán el viaje hacia la Luna Foto: NASA

Nacida en Grand Rapids, Michigan, será la primera mujer en ir a la Luna. A raíz de este hito, la propia astronauta, en sus redes sociales, dio detalles de cómo será su itinerario antes de subir a la nave espacial y lo que hará luego, cuando llegue al espacio.

El posteo titulado “Lista de cosas para hacer mañana” enumeró una serie de ítems que retratan, de cierta manera, cómo es la vida de una persona que se aventura en una misión de alto impacto.

Lo primero que aparece en el listado es la reunión informativa meteorológica, que está sujeto a la dirección de los vientos, la formación de nubes y potencias lluvias que se testean con el envío de globos y sondas, tres horas antes del lanzamiento estipulado para las 19.24 pm (hora de Uruguay).

Crédito: Instagram Christina Koch.

Las actividades siguientes entremezclan una cuestión más glamorosa al referirse a una “trenza francesa” con cuestiones más técnicas como la utilización de un “traje naranja especial”; “llegar al cohete a tiempo” y “montar SLS” (Sistema de lanzamiento espacial)”.

Puntillosa y rigurosa en lo que se refiere al protocolo espacial, Koch habló de “prepararse para cualquier tipo de aborto” y del “perigeo”, refiriéndose al punto de la órbita de la Luna o de un satélite artificial en el que se encuentra más cerca de la Tierra.

Lo más curioso del punteo sucede a la mitad del itinerario cuando, se supone, la nave llegó a la Luna. Es ahí donde la astronauta confirma que duerme dos veces la siesta y, entre medio, “eleva un nuevo perigeo”. Para finalizar, aclara que “hablará con el mundo” y se tomará un momento una hora para ir al gimnasio y, nuevamente, dormir. También como dato de color, salir del traje naranja y ponerse “ropa cómoda”.

Activa en las redes sociales, más específicamente en Instagram, la física e ingeniera eléctrica, compartió detalles de su vida y qué la motivó a estar al frente de este tipo de expediciones.

“¿Cuándo empezó? Al menos desde entonces. Simplemente nunca paré. Hay algo mejor que la satisfacción y el significado de trabajar duro para lograr un sueño: amar a la gente con todo el corazón", indicó en un posteo decorado con cuatro fotos, una de ella, de muy pequeña, al costado de lo que parece una nave espacial.

Koch trabajó como investigadora asociada en el Programa Antártico de Estados Unidos y como ingeniera eléctrica en el Departamento Espacial del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins.

La Nación/GDA