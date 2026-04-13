En Maroñas: persecución y captura "en vivo" durante informativo de TV de hombre en intenso operativo policial

Un operativo policial culminó con la detención de un hombre tras una intensa persecución, que incluyó corridas, en el barrio Maroñas de Montevideo. El hombre había dejado una motocicleta en Camino Maldonado y Peteroa, dándose a la fuga de la Policía tras recibir la voz de alto.

Al llegar a Barros Arana y Quevedo, el hombre abandonó su vehículo y se introdujo en un campo, donde se subió a otra moto, que era conducida por otra persona.

Según informó desde el lugar Telenoche (Canal 4), la Policía recibió información de que el sujeto estaba en la zona de Palencia y Ferrara, a pocas cuadras de donde dejó el vehículo. Se solicitó a los vecinos de la zona el ingreso a los fondos de sus viviendas, ya que se presumía que el hombre intentaba escapar a través de los techos y patios de sus hogares.

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Tras algunos minutos de búsqueda en los patios de las casas de la zona, un vecino alertó de que había escuchado ruidos en el fondo de su casa. Los funcionarios policiales ingresaron a la propiedad y capturaron al sospechoso, según registró el citado noticiero.

Durante el operativo se cerró la manzana de la zona y se alumbraba con luces los techos de las viviendas, con permiso de los vecinos, para ubicar al sospechoso. Un vecino de una finca señaló a Telenoche que el hombre se metió en el fondo de su casa. "Sentí el ruido y cuando vi a la Policía me di cuenta se había metido acá", relató. "Entró por la casa de al lado y sentí a los perros ladrar. Está medio bravo el barrio, el otro día salí y me robaron en la esquina", expresó.