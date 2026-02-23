Tablados para hoy 23 de febrero de 2026: programación completa para este lunes y agenda del Teatro de Verano
Se retoma la actividad carnavalera y tres conjuntos llegan esta noche al Teatro de Verano, mientras que algunos tablados abren sus puertas y telones. Los detalles.
Tras la suspensión de este domingo por la muerte de Agustín Ríos, componente y fundador de la murga Doña Bastarda, el Carnaval se retoma esta noche con el Concurso Oficial y actividad en los tablados.
Tres conjuntos subirán al Teatro de Verano: son la revista Tabú, la murga Queso Magro y parodistas Los Muchachos, que se juegan sus últimas chances. Además, abren siete escenarios, incluyendo uno que funcionará con entrada libre en el Club Fraternidad.
A continuación, la programación completa para esta noche, con todas las direcciones, precios y actuaciones.
La etapa del Concurso de Carnaval de hoy
LIGUILLA
Teatro de Verano, Rambla Wilson s/n esq. Cachón. A las 20.30.
Etapa 3:
- Tabú (revista)
- Queso Magro (murga)
- Los Muchachos (parodistas)
Desde $ 370, en venta en Abitab.
Todos los tablados para hoy
1° DE MAYO
Av. de las Leyes y Gral. Flores. Desde las 19.30.
Patos Cabreros, Falta y Resto, Mi Vieja Mula, La Gran Muñeca.
Desde $ 180, en venta en Redtickets.
CLUB MALVÍN
Legrand 5163. Desde las 20.00.
Jorge, La Nueva Milonga, Patos Cabreros.
Desde $ 200, Redtickets.
MONUMENTAL DE LA COSTA
Parque Roosevelt. A las 20.00.
Los Diablos Verdes, Un Título Viejo, Patos Cabreros, La Nueva Milonga.
Redtickets, desde $ 165.
TABLADO DEL PARQUE
Reissig y Sarmiento. A las 19.30.
La Gran Muñeca, Jorge, A la Bartola, Falta y Resto.
Redtickets, desde $ 170.
VELÓDROMO MUNICIPAL
Av. Ramón V. Benzano 3471. Desde las 20.00.
Falta y Resto, La Nueva Milonga, Patos Cabreros, Un Título Viejo, Los Diablos Verdes.
Desde $ 450. Hay promociones.
NUEVO CARRUSEL
India Muerta Y Tembeta. A las 20.00.
Yambo Kenia, Madame Gótica, La Gran Muñeca, Falta y Resto.
$ 120.
CARNAVAL DE A PIE
Hoy: Club Fraternidad, Heraclio C. Fajardo 3464. Desde 20.00.
Curtidores de Hongos, Mi Vieja Mula, House, La Mojigata.
Gratis.
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