Tablados para hoy 23 de febrero de 2026: programación completa para este lunes y agenda del Teatro de Verano

Tras la suspensión de este domingo por la muerte de Agustín Ríos, componente y fundador de la murga Doña Bastarda, el Carnaval se retoma esta noche con el Concurso Oficial y actividad en los tablados.

Tres conjuntos subirán al Teatro de Verano: son la revista Tabú, la murga Queso Magro y parodistas Los Muchachos, que se juegan sus últimas chances. Además, abren siete escenarios, incluyendo uno que funcionará con entrada libre en el Club Fraternidad.

A continuación, la programación completa para esta noche, con todas las direcciones, precios y actuaciones.

La etapa del Concurso de Carnaval de hoy

LIGUILLA

Teatro de Verano, Rambla Wilson s/n esq. Cachón. A las 20.30.

Etapa 3:



Tabú (revista)

Queso Magro (murga)

Los Muchachos (parodistas)

Desde $ 370, en venta en Abitab.

Todos los tablados para hoy

1° DE MAYO

Av. de las Leyes y Gral. Flores. Desde las 19.30.

Patos Cabreros, Falta y Resto, Mi Vieja Mula, La Gran Muñeca.

Desde $ 180, en venta en Redtickets.

CLUB MALVÍN

Legrand 5163. Desde las 20.00.

Jorge, La Nueva Milonga, Patos Cabreros.

Desde $ 200, Redtickets.

MONUMENTAL DE LA COSTA

Parque Roosevelt. A las 20.00.

Los Diablos Verdes, Un Título Viejo, Patos Cabreros, La Nueva Milonga.

Redtickets, desde $ 165.

TABLADO DEL PARQUE

Reissig y Sarmiento. A las 19.30.

La Gran Muñeca, Jorge, A la Bartola, Falta y Resto.

Redtickets, desde $ 170.

VELÓDROMO MUNICIPAL

Av. Ramón V. Benzano 3471. Desde las 20.00.

Falta y Resto, La Nueva Milonga, Patos Cabreros, Un Título Viejo, Los Diablos Verdes.

Desde $ 450. Hay promociones.

NUEVO CARRUSEL

India Muerta Y Tembeta. A las 20.00.

Yambo Kenia, Madame Gótica, La Gran Muñeca, Falta y Resto.

$ 120.

CARNAVAL DE A PIE

Hoy: Club Fraternidad, Heraclio C. Fajardo 3464. Desde 20.00.

Curtidores de Hongos, Mi Vieja Mula, House, La Mojigata.

Gratis.