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El País TvShow Teatro y Carnaval

Tablados para hoy 23 de febrero de 2026: programación completa para este lunes y agenda del Teatro de Verano

Se retoma la actividad carnavalera y tres conjuntos llegan esta noche al Teatro de Verano, mientras que algunos tablados abren sus puertas y telones. Los detalles.

El País
El País
23/02/2026, 14:27
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Desfile de Carnaval 2026
Queso Magro en el Desfile inaugural de Carnaval 2026.
Foto: Natalia Rovira / El País

Tras la suspensión de este domingo por la muerte de Agustín Ríos, componente y fundador de la murga Doña Bastarda, el Carnaval se retoma esta noche con el Concurso Oficial y actividad en los tablados.

Tres conjuntos subirán al Teatro de Verano: son la revista Tabú, la murga Queso Magro y parodistas Los Muchachos, que se juegan sus últimas chances. Además, abren siete escenarios, incluyendo uno que funcionará con entrada libre en el Club Fraternidad.

Botones y relojes de abuelos: el conmovedor secreto detrás de los sombreros de la murga Queso Magro

A continuación, la programación completa para esta noche, con todas las direcciones, precios y actuaciones.

La etapa del Concurso de Carnaval de hoy

LIGUILLA

Teatro de Verano, Rambla Wilson s/n esq. Cachón. A las 20.30.
Etapa 3:

  • Tabú (revista)
  • Queso Magro (murga)
  • Los Muchachos (parodistas)

Desde $ 370, en venta en Abitab.

Todos los tablados para hoy

1° DE MAYO
Av. de las Leyes y Gral. Flores. Desde las 19.30.
Patos Cabreros, Falta y Resto, Mi Vieja Mula, La Gran Muñeca.
Desde $ 180, en venta en Redtickets.

CLUB MALVÍN
Legrand 5163. Desde las 20.00.
Jorge, La Nueva Milonga, Patos Cabreros.
Desde $ 200, Redtickets.

MONUMENTAL DE LA COSTA
Parque Roosevelt. A las 20.00.
Los Diablos Verdes, Un Título Viejo, Patos Cabreros, La Nueva Milonga.
Redtickets, desde $ 165.

TABLADO DEL PARQUE
Reissig y Sarmiento. A las 19.30.
La Gran Muñeca, Jorge, A la Bartola, Falta y Resto.
Redtickets, desde $ 170.

VELÓDROMO MUNICIPAL
Av. Ramón V. Benzano 3471. Desde las 20.00.
Falta y Resto, La Nueva Milonga, Patos Cabreros, Un Título Viejo, Los Diablos Verdes.
Desde $ 450. Hay promociones.

NUEVO CARRUSEL
India Muerta Y Tembeta. A las 20.00.
Yambo Kenia, Madame Gótica, La Gran Muñeca, Falta y Resto.
$ 120.

CARNAVAL DE A PIE
Hoy: Club Fraternidad, Heraclio C. Fajardo 3464. Desde 20.00.
Curtidores de Hongos, Mi Vieja Mula, House, La Mojigata.
Gratis.

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