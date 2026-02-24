El Muñeco no sigue: Marcelo Gallardo anunció que este jueves dirigirá su último partido al frente de River Plate

Tras un arranque de 2026 con muchas dudas y con un River Plate que no pudo conseguir resultados positivos, Marcelo Gallardo tomó la decisión de renunciar a la dirección técnica del Millonario y lo confirmó en la noche del lunes a través de un mensaje en las redes sociales del club.

El próximo jueves, cuando su equipo reciba a Banfield en el Monumental, en el marco de la séptima fecha del Torneo Apertura, dirigirá su último encuentro que será, además, el número 86 en este segundo pasaje por la institución.

Los números marcan que hasta el momento, luego de lo que fue su pasaje por Arabia Saudita en el Al Ittihad, sumó 37 victorias, 27 empates y 21 derrotas, pero no terminó de tener el rendimiento que completó en su primer pasaje donde fue multicampeón en el club.

Un mensaje de Marcelo Gallardo para todos los hinchas de River 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/byDSJdcnOY — River Plate (@RiverPlate) February 24, 2026

Llegó en agosto del año pasado y seis meses después tomó la decisión de no continuar, sumado a un inicio de 2026 donde desde lo deportivo no encontró el nivel que se esperaba porque cosechó tres victorias (una por Copa Argentina), tres derrotas consecutivas en el Torneo Apertura y un empate.

Quien había cosechado 14 títulos entre locales e internacionales en su primer pasaje por el club —en el que estuvo desde 2014 y 2022, no pudo alcanzar títulos en este segundo ciclo.

En Argentina se maneja que Eduardo Coudet, Hernán Crespo y Santiago Solari son los candidatos a reemplazar al Muñeco. Cabe recordar que en su anterior salida, fue Martín Demichelis quien asumió en el banco de suplentes.

El mensaje de Marcelo Gallardo tras su renuncia:

Este es un mensaje para todos los hinchas de River. Intentaré ser breve para que no inunde la emoción y el dolor, que significa anunciar que el jueves será mi último partido. Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente por su amor incondicional durante todos estos años, incluso en los momentos más delicados como este, en el cual claramente las cosas no salieron como teníamos proyectadas.

Me invade la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos, especialmente agradecer también a aquellos que realmente han creído en mí y en todo mi cuerpo técnico para representar a esta enorme institución con lo que eso conlleva. Y tengo nada más que palabras de agradecimiento para con todos.

Simplemente mi amor recíproco para con todos los hinchas y espero de todo corazón que esta institución que ha crecido enormemente en los últimos años, una institución modelo en toda la región, próximamente lo puedan encontrar con buenos resultados futbolísticos para todavía engrandecer todavía más lo que significa River como institución en el mundo. Muchísimas gracias y les mando un fuerte abrazo a todos.