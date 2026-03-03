La era de Leo Fernández en Peñarol: 100 partidos oficiales, goles, asistencias, récords y títulos

Si había una forma de cumplir 100 partidos oficiales con la camiseta del cuadro de sus amores, era con una victoria clásica histórica en el Gran Parque Central y siendo otra vez el jugador decisivo que los hinchas quieren volver a ver, por quien Peñarol pagó un monto también histórico.

En parte por la marca que generalmente arrastra, Leo Fernández no encontró ningún remate limpio directo al arco, pero sí tuvo mucho contacto con la pelota en el último tercio de la cancha y terminó siendo determinante. Le metió dos pelotas de gol a Matías Arezo y la segunda terminó en el gol de los tres puntos.

El problema con el zurdo de 27 años es que elevó la vara muy alto y muy rápido. Las expectativas sobre el campeón de América con Fluminense que llegó en enero 2024 se transformaron enseguida en realidad. En aquel entonces con el 8 en su dorsal lideró con goles, asistencias y un descomunal récord de ocho goles de tiro libre en una temporada, a un equipo que ganó la Liga Uruguaya de punta a punta y se metió entre los cuatro mejores del continente. Ese año metió 22 goles y dio 17 asistencias en 47 partidos.

Leo Fernández con Peñarol ante Botafogo por la semifinal de la Copa Libertadores 2024. Foto: Nicolás Pereyra

Semejante rendimiento derivó en una inversión inédita por un jugador en el fútbol uruguayo, de 7 millones de dólares que todavía se cuestionan. La calidad del (ahora) 10 no admite dudas y lo demuestra con destellos, a veces en tardes grises, que han resuelto muchos partidos. Pero es real que su rendimiento en 2025 no fue tan bueno como el del año anterior. Hizo 13 goles y dio 17 asistencias en 48 partidos, y le faltaron los ocho de tiro libre.

Este año que recién comienza lleva un gol y dos asistencias en cinco partidos, y sus números generales en 100 partidos son de 36 goles y 36 asistencias.

Además de haber sido uno de los artífices de llevar a Peñarol más allá de fase de grupos de Libertadores luego de 13 años y dos veces consecutivas, ganó todos los torneos posibles a nivel local: fue campeón uruguayo 2024, de la Copa AUF Uruguay 2025, de la Supercopa Uruguaya 2026, y también del Apertura 2024, Intermedio 2025 y Clausura 2024 y 2025.

Más allá de números, no solo es un soldado de Diego Aguirre, sino alrededor de quien el entrenador elige armar el equipo. “Para mí es un desafío encontrar la mejor versión de Leo”, dijo la Fiera en más de una oportunidad y confía en el 10 para encabezar un proyecto deportivo que apunta a lo máximo.

Diego Aguirre y Leo Fernández de Peñarol en un clásico en el GPC. Foto: Leonardo Mainé

Cifras

36 goles con la camiseta de Peñarol. Cinco por Libertadores, 28 por Liga Uruguaya y tres por Copa Uruguay. Su víctima preferida es Liverpool, al que le hizo su único hat-trick por Copa Uruguay y dos más por Liga Uruguaya.

36 asistencias tiene el 10 en poco más de dos años jugando en Peñarol. Una estadística que demuestra que no solo es un goleador letal cuando le dejan espacios, sino que también se las ingenia para habilitar a otros.

7 títulos acumula con la amarilla y negra: Campeonato Uruguayo 2024, Copa AUF Uruguay 2025, Supercopa Uruguaya 2026, Apertura 2024, Intermedio 2025 y dos Clausura (2024 y 2025). Todos los posibles a nivel local.

8 goles de tiro libre que estalecieron un récord porque fueron todos durante una misma temporada (2024). Las víctimas fueron Cerro Largo, Cerro, Progreso, Nacional, Danubio, Liverpool, Wanderers y Fénix.

26 goles en el Estadio Campeón del Siglo, que lo posicionan como el máximo goleador aurinegro en su casa. Superó la línea de Agustín Álvarez Martínez (21 goles) y Cristian “Cebolla” Rodríguez (20).

