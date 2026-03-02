Perchman: "Cuando nos tuvieron que ganar no nos ganaron; que disfrute Nacho, estuvo bastante tiempo escondido"

El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, habló tras la derrota clásica ante Peñarol en el Gran Parque Central, analizó el juego del tricolor y aseguró que el rival "ganó bien" aunque podría haber sido un empate, por lo que fue una "derrota dolorosa".

"Fue un partido bastante trabado, los últimos cuatro clásicos han sido un poco en esta tónica: con pocas opciones de gol. Nacional llegó al partido con otra alienación, cambio de jugadores y cambio de sistema. Nos costó tener chances de gol, el arranque del segundo tiempo Nacional estuvo un poco mejor los primeros 15 o 20 minutos, hasta que Peñarol comenzó a encontrar espacios de contragolpe, Arezo llegó bastante solo (entre Martínez y la salida de Mejía conjuraron la situación)", reflexionó el mandatario tricolor este lunes en Minuto1 (Carve Deportiva).

Matías Arezo celebra el gol en el clásico entre Nacional y Peñarol en el Gran Parque Central. Foto: Leonardo Mainé.

Y continuó con su análisis: "Peñarol hizo un partido de repliegue, saliendo de contra, esperando los espacios, para los que dicen que no salís a atacar, ayer jugamos con dos extremos. Para mí, en líneas generales, Peñarol termina ganando bien el partido, podía haber sido un empate pero nos vamos con una derrota que duele, hay que salir adelante". También dijo que le pareció un "muy buen arbitraje de (Andrés) Matonte".

"Fui un crack hasta el 30 de noviembre y hoy soy un mal dirigente"

Sobre cómo tomó la despedida de la gente al equipo, al que le cantaron "están jugando en Nacional", Flavio dijo que no había escuchado los gritos pero que le parece "normal".

"Es la misma gente que deliró y festejó hace tres meses en una final histórica en el Parque. Ya sabemos cómo es esto, ganar es todo, fui un crack hasta el 30 de noviembre y hoy soy un mal dirigente. La gente pone todo el valor de su vida en un partido de fútbol. Hay que convivir con eso", añadió.

Perchman también opinó sobre qué piensa que hay que cambiar y dijo: "Últimos tres clásicos de 90 minutos no pudimos hacer un gol, eso es algo que hay que mejorar. La final la gamos en alargue, Supercopa fue 0-0 y ayer cero".

En relación en la falta de gol de Maxi Silvera, fue crítico pero extendió la crítica al resto del equipo: "No ha estado certero con el gol, pero los delanteros no hay tenido muchas chances".

"Cuando nos tuvieron que ganar no nos ganaron"

Consultado por la reacción del presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, quien fie a su estilo publicó su sentir en WhatsApp, sostuvo: "Cuando nos tuvieron que ganar no nos ganaron, ni en su cancha ni en la nuestra. Y en la primera final se vieron altamente favorecidos por la no expulsión de Javier Méndez. No voy a entrar en esa. Que disfrute Nacho, que pasó bastante tiempo escondido, algo normal después de las finales, ahora sacó la cabeza. A fin de año vemos, esto es largo, falta mucho".

Sobre la salida de Julián Millán al Fluminense, explicó: "Había tres equipos brasileños, empezó el viernes, Millán no lo supo hasta el sábado por la tarde cuando lo llamó el entrenador (Luis Zubeldía), también John Arias, que juega en la selección de Colombia".

Julián Millán en la marca de Matías Arezo en la Supercopa entre Nacional y Peñarol. Foto: Ignacio Sánchez.

Perchman también habló del caso particular de Agustín Dos Santos, quien podría seguir su carrera en el Valladolid de España a partir de junio y dijo: "No hubo una oferta formal, más o menos tenemos un principio de acuerdo".