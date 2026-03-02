"Papá por siempre": el posteo de Leo Coelho tras el triunfo clásico de Peñarol sobre Nacional en el GPC

Peñarol venció a Nacional este domingo por 1-0 con gol de Matías Arezo en el clásico por la cuarta fecha del Torneo Apertura y lo hizo en un repleto Gran Parque Central.

Minutos después del triunfo, Leonardo Coelho, exaurinegro con pasado en el tricolor, publicó un posteo en sus redes sociales con un mensaje.

El defensa brasileño, actual jugador del Amazonas FC de Brasil, que también lleva los colores amarillo y negro, compartió una foto suya con la camiseta mirasol y un gorro.

El piluso lleva la inscripción de "papá por siempre" junto al escudo de Peñarol.

El posteo de Leo Coelho tras la victoria de Peñarol ante Nacional.

Coelho dejó el club en agosto de 2025 y se despidió entre lágrimas.

Llegó a Uruguay en 2019 para jugar en Fénix y su desempeño fue tan bueno que Atlético de San Luis de México compró su ficha. En 2022 se unió a las filas tricolores en calidad de préstamo: jugó 45 partidos y fue campeón.

Arribó a Peñarol el 2 de enero de 2023 tras finalizar su vínculo contractual y volvió a coronarse campeón uruguayo con el Carbonero. También integró el plantel que alcanzó la semifinal de la Copa Libertadores 2024.