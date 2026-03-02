Cómo quedó la tabla del Torneo Apertura luego del triunfo clásico de Peñarol sobre Nacional

Peñarol ganó el clásico y es líder del Torneo Apertura. El equipo aurinegro venció 1-0 a Nacional este domingo en el Gran Parque Central, volvió a festejar como visitante ante su tradicional rival —algo que no ocurría desde 2021 por Copa Sudamericana— y alcanzó la cima de la tabla tras cuatro fechas disputadas.

El gol lo marcó Matías Arezo a los 76 minutos, luego de una asistencia de Leo Fernández, en el momento justo de un partido que venía cerrado y de escasas ventajas. El delantero llegó así a tres tantos clásicos y confirmó su gran arranque de temporada: suma cuatro goles en cuatro partidos y convirtió en todas las fechas, sin dobletes. Hoy es el máximo artillero del campeonato.

El planteo de Peñarol fue claro. En el primer tiempo se mostró sólido en defensa y apostó al contragolpe, cediendo la iniciativa pero sin pasar sobresaltos mayores. En el complemento adelantó líneas, ganó metros en la cancha y jugó mejor que su rival. Cuando el trámite parecía encaminarse al empate, apareció la conexión Fernández-Arezo para desnivelar y sellar tres puntos de enorme peso.

Con tres victorias y una sola derrota —ante Central Español—, el Carbonero alcanzó las nueve unidades y comparte el liderazgo con el propio equipo palermitano, que también suma nueve. Detrás se formó un pelotón de siete equipos con siete puntos: Racing, Montevideo City Torque, Liverpool, Defensor Sporting, Nacional, Danubio y Wanderers.

La cuarta fecha se cerrará este lunes con el cruce entre Deportivo Maldonado y Juventud de Las Piedras en el Estadio Domingo Burgueño Miguel.

El conjunto fernandino puede igualar a Peñarol y Central en la cima, pero no superarlos.