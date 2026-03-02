"Sin ayuda no podés": el estado de WhatsApp de Ignacio Ruglio tras el triunfo clásico de Peñarol en el GPC

Peñarol le ganó el clásico a Nacional a domicilio, 1-0 en el Gran Parque Central con gol de Matías Arezo, por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026.

El gol de la victoria llegó a los 76' tras una buena habilitación de Leo Fernández y definición fuerte de Arezo que venció al panameño Luis Mejía, y los últimos minutos del partido fueron con Nacional tirando pelotas al área rival buscando desesperadamente el empate.

Pero una vez que el árbitro Andrés Matonte pitó el final, luego de 6' de descuento, los carboneros celebraron un costoso triunfo en la cancha de su tradicional adversario, como no pasaba desde aquella victoria por octavos de Copa Sudamericana en julio del 2021.

Entre tantos festejos de jugadores y hinchas, se destaca el del presidente Ignacio Ruglio, quien fiel a su estilo compartió un estado de WhatsApp en el que escribió lo siguiente.

"Peñaroooooool y corran perros !!! Sin ayuda no podes, vos sabes que no podes. Padre y decano del fútbol uruguayo (SIC)", expresó el titular mirasol.

Minutos después, volvió a publicar un nuevo estado pero este acompañado de una foto junto a su hijo Juan Diego y otros hinchas de Peñarol que integraron la delegación que acompañó al plantel al Gran Parque Central.

En esa escribió: "En tu casa, como en el 2021 cuando te sacamos de la copa, como cada vez que no te ayudaron".