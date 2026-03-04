Copa Sudamericana: resultados y resúmenes de los primeros cinco partidos de la fase preliminar y próximos cruces

La fase preliminar de la Copa Conmebol Sudamericana comenzó ayer martes 3 de marzo y tuvo cruce celeste: Montevideo City Torque venció 1-0 a Defensor Sporting y se metió en la siguiente instancia, mientras que los violetas se quedaron sin competencia internacional.

Pero además se jugaron otros cuatro partidos de los 16 que van a disputarse durante esta semana hasta el jueves, para terminar de definir la fase de grupos.

En Bolivia, Independiente Petrolero igualó sin goles ante Guabirá, pero avanzó por penales (3-2).

En Chile, Cobresal empató 1-1 con Audax Italiano y cayó desde los doce pasos (2-3). Esteban Matus puso en ventaja al Audax en los descuentos del primer tiempo, pero Steffan Pino puso el empate a los 85' para llevar el partido a los penales.

En Perú, Alianza Atlético superó 2-0 a Deportivo Garcilaso con goles de Franchesco Flores y Franco Coronel.

Y en Venezuela, Academia Puerto Cabello empató 0-0 con Monagas, pero ganó 5-3 en la definición por penales.

Partidos de este miércoles 4 de marzo

Blooming vs. San Antonio Bulo Bulo (19:00)

Caracas vs. Metropolitanos (19:00)

Universidad de Chile vs. Palestino (21:30)

Atlético Nacional vs. Millonarios (21:30)

Sportivo Trinidense vs. Olimpia (21:30)

Deportivo Cuenca vs. Libertad (23:00)

Partidos del jueves 5 de marzo

Boston River vs. Racing (19:00)

Nacional vs. Recoleta (19:00)

Cienciano vs. Melgar (21:30)

América de Cali vs. Atlético Bucaramanga (21:30)

Orense vs. Macará (23:00)

La primera semana de la fase preliminar se cierra el jueves, con otro cruce entre uruguayos en el radar.

