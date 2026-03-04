Copa Sudamericana: resultados y resúmenes de los primeros cinco partidos de la fase preliminar y próximos cruces
Independiente Petrolero, Audax Italiano, Alianza Atlético y Academia Puerto Cabello ganaron y avanzaron junto a Montevideo City Torque a la fase de grupos del torneo continental.
La fase preliminar de la Copa Conmebol Sudamericana comenzó ayer martes 3 de marzo y tuvo cruce celeste: Montevideo City Torque venció 1-0 a Defensor Sporting y se metió en la siguiente instancia, mientras que los violetas se quedaron sin competencia internacional.
Pero además se jugaron otros cuatro partidos de los 16 que van a disputarse durante esta semana hasta el jueves, para terminar de definir la fase de grupos.
En Bolivia, Independiente Petrolero igualó sin goles ante Guabirá, pero avanzó por penales (3-2).
En Chile, Cobresal empató 1-1 con Audax Italiano y cayó desde los doce pasos (2-3). Esteban Matus puso en ventaja al Audax en los descuentos del primer tiempo, pero Steffan Pino puso el empate a los 85' para llevar el partido a los penales.
En Perú, Alianza Atlético superó 2-0 a Deportivo Garcilaso con goles de Franchesco Flores y Franco Coronel.
Y en Venezuela, Academia Puerto Cabello empató 0-0 con Monagas, pero ganó 5-3 en la definición por penales.
Partidos de este miércoles 4 de marzo
- Blooming vs. San Antonio Bulo Bulo (19:00)
- Caracas vs. Metropolitanos (19:00)
- Universidad de Chile vs. Palestino (21:30)
- Atlético Nacional vs. Millonarios (21:30)
- Sportivo Trinidense vs. Olimpia (21:30)
- Deportivo Cuenca vs. Libertad (23:00)
Partidos del jueves 5 de marzo
- Boston River vs. Racing (19:00)
- Nacional vs. Recoleta (19:00)
- Cienciano vs. Melgar (21:30)
- América de Cali vs. Atlético Bucaramanga (21:30)
- Orense vs. Macará (23:00)
La primera semana de la fase preliminar se cierra el jueves, con otro cruce entre uruguayos en el radar.
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