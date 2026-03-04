Libertadores: empezó la tercera y última fase previa con empate entre Botafogo y Barcelona, y gol de Tito Villalba

El primer partido de la tercera ronda previa de la Copa Conmebol Libertadores terminó 1-1 entre Barcelona SC y Botafogo en Ecuador, y dejó la llave completamente abierta de cara a la revancha, que se jugará la semana próxima en el Estadio Nilton Santos de Rio de Janeiro.

El equipo ecuatoriano golpeó primero a los 23 minutos con un gol del argentino ex Peñarol, Héctor "Tito" Villalba. El atacante ganó en el área, cabeceó sin marca, el arquero alcanzó a desviar, la pelota dio en el travesaño y el propio Villalba capturó el rebote para definir de volea con zurda y poner el 1-0. Eficacia pura en una jugada que encontró mal parada a la defensa brasileña.

En el complemento reaccionó la visita. A los 66’, el empate llegó por intermedio de Matheus Martins, que recibió próximo al punto penal y abrió el pie para colocarla contra el primer palo, muy difícil para el arquero. Un gol de precisión que volvió a equilibrar la balanza.

En Botafogo fueron titulares los uruguayos Alexander Barboza y Mateo Ponte en la defensa, mientras que el extremo ex Nacional Lucas Villalba ingresó desde el banco en el complemento. En Barcelona, en tanto, entró como suplente Sergio “Toto” Núñez por el argentino Darío Benedetto a los 58' de juego.

La igualdad deja la definición abierta: quien gane en Río avanzará a la fase de grupos de la Libertadores. En caso de nuevo empate, la clasificación se resolverá por penales.

Lo que viene: miércoles y jueves decisivos

Este miércoles se disputarán dos encuentros correspondientes a la misma instancia: Carabobo de Venezuela frente a Sporting Cristal de Perú (19:00 horas) y O'Higgins de Chile ante Tolima de Colombia (21:30).

El jueves será el turno de Juventud de Las Piedras, que viene de eliminar a la Universidad Católica de Ecuador en primera fase y en segunda a Guaraní de Paraguay, para ahora enfrentarse contra Independiente Medellín, desde las 21:30 horas en el Gran Parque Central. La llave se definirá en Colombia la semana que viene.

Vale recordar que los cuatro equipos que ganen sus respectivas llaves se meterán en la fase de grupos de la Libertadores, mientras que los cuatro perdedores pasarán a disputar la fase de grupos de la Copa Sudamericana. La definición continental empieza a tomar forma.