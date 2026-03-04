Coudet fue presentado como DT de River, corrigió a Francescoli y provocó muchas risas: "Lo juré por mis hijos"

El pasado jueves Marcelo Gallardo dirigió su último partido como entrenador de River Plate. Un institución dentro de esa institución, pero —como se ha escuchado o leído más de una vez en el mundo del fútbol— los resultados mandan y el exentrenador de Nacional debió dejar el Millonario. Surgieron algunos nombres para suplantarlo, aunque siempre el que picó en punta fue el de Eduardo "Chacho" Coudet. El técnico de 51 años estaba con trabajo, ya que conducía al Alavés de España, equipo que pelea por no perder la categoría en LaLiga.

En su presentación como nuevo entrenador millonario, estuvo acompañado por Stefano di Carlo, presidente de River Plate, y Enzo Francescoli, secretario técnico del club argentino. “Queremos decirle al hincha de River que acompañe esta nueva etapa con entusiasmo, porque cuando estuvimos unidos River volvió a ser River”, apuntó el mandamás del elenco argentino.

Cuando le tocó hablar, Coudet combinó entusiasmo con ironía. Admitió que llevaba horas sin dormir luego de su viaje desde Europa, específicamente desde España tras dejar Alavés, y arrancó con una frase que sintetizó su sensación: “Estoy sin dormir desde ayer. No va a mejorar mucho esta cara durmiendo. Pero ahora empieza lo lindo”.

El nuevo entrenador habló durante casi media hora. Alternó reflexiones futbolísticas, recuerdos de su paso por el club y varios momentos de humor que descomprimieron el clima de la sala, como que trajo su famosa bufanda, pero la dejó en la valija por el calor de Buenos Aires. Y que, en algún punto, buscan descomprimir el clima del club en general.

Uno de esos episodios ocurrió cuando el uruguayo Francescoli repasaba el proceso que derivó en su contratación. El director deportivo señaló que el primer contacto con el entrenador había sido el viernes, pero Coudet lo interrumpió entre risas: “El sábado, porque si no me tratan de mentiroso”.

Eduardo Coudet en su presentación como director técnico de River Plate. Foto: AFP.

La aclaración no fue casual. El viernes el técnico había dirigido a Alavés en la derrota por 2-0 ante Levante, que terminaría siendo su último partido en el fútbol español. Tras ese encuentro, ante la consulta por el interés de River, había asegurado que “nadie del club lo había contactado”, incluso jurándolo por sus hijos. Por eso, ya en Núñez, apenas escuchó la referencia al viernes, Coudet se apuró a corregir a Francescoli con tono humorístico. La sala reaccionó con sonrisas: una escena breve que reflejó el tono distendido que el nuevo entrenador mantuvo durante buena parte de la conferencia.

"TENGO CUATRO PIBES, JURÉ POR LOS CUATRO PIBES"



😂 El Chacho Coudet hizo reír a todos en su presentación como DT de River al hacerle una corrección a Enzo Francescoli



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Ese tono relajado contrastó con el mensaje central que quiso transmitir. “Necesitamos unidad. Necesitamos estar todos juntos”, insistió en uno de los pasajes más enfáticos de la conferencia.

El cuerpo técnico de Coudet tendrá a un exjugador de Peñarol que fue campeón Uruguayo en 2022

Damián Musto con la camiseta de Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

Ya consumado el arribo de Eduardo Coudet como nuevo entrenador de River Plate, dio a conocer cómo estará conformado su cuerpo técnico y contará con un futbolista que gritó campeón Uruguayo en 2022 con la camiseta de Peñarol: se trata del argentino Damián Musto.

El mediocampista logró dar la vuelta olímpica con el equipo carbonero que encabezaba Mauricio Larriera. El nacido en Casilda el 9 de junio de 1987 (38) años se retiró el fútbol tras jugar en el Cartagena de España luego de su pasaje por el aurinegro.

La inclusión de Musto en el cuerpo técnico de Coudet fue toda una sorpresa, y esto se debió a la salida de Patricio Graff, quien no continuará en el equipo de trabajo del entrenador de 51 años. Coudet y el exjugador de Peñarol se conocieron cuando lo dirigió en Rosario Central.

Con información de la Nación (GDA).