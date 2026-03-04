Tejera irá a Peñarol vs. Danubio y Burgos a Juventud vs. Nacional: los árbitros de la quinta fecha del Apertura

Quedó atrás la resonante victoria de Peñarol sobre Nacional por 1-0 en el Gran Parque Central y ya se viene la quinta fecha del Torneo Apertura donde tendrá un duro rival: Danubio en el Campeón del Siglo, a partir de la hora 20:30, este sábado. En ese sentido, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dio a conocer los árbitros para esta nueva fecha del primer certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026 y el elegido para el duelo entre mirasoles y franjeados es Gustavo Tejera.

El elenco que conduce técnicamente Diego Aguirre tiene en claro que debe refrendar lo hecho en el escenario tricolor en su cancha cuando reciba al conjunto que comanda el argentino Diego Monarriz.

El albo, por su parte, debe cambiar el chip rápidamente para dejar atrás la caída en el clásico y piensa en su compromiso de este domingo frente a Juventud de Las Piedras en el Parque Artigas, a partir de la hora 17:00. El encargado de impartir justicia deportiva será el árbitro Javier Burgos.

Javier Burgos en el partido entre Nacional y Miramar Misiones. Foto: Estefanía Leal.

Peñarol es uno de los tres líderes que tiene el Torneo Apertura, ya que comparte la cima junto a Deportivo Maldonado y Central Español. El fernandino será el encargado de abrir la quinta fecha cuando visite a Wanderers en el Parque Viera, a la hora 20:00, este viernes y el juez de ese cotejo será Javier Feres.

El equipo palermitano visitará a Defensor Sporting en el Estadio Luis Franzini, a partir de la hora 20:00, este domingo. Asimismo, Andrés Matonte será el árbitro de ese encuentro.

La quinta fecha del Torneo Apertura

Viernes 6 de marzo

Wanderers vs. Deportivo Maldonado

Parque Viera.

Hora: 20:00.

Árbitro: Javier Feres.

Asistentes: Nicolás Tarán y Heber Godoy.

Cuarto: Kevin Fontes.

VAR: Yimmy Álvarez y Diego Riveiro.

Sábado 7 de marzo

Progreso vs. Albion

Parque Paladino.

Hora: 17:00.

Árbitro: Leodan González.

Asistentes: Héctor Bergaló y Matías Rodríguez.

Cuarto: Federico Modernell.

VAR: Andrés Cunha y Christian Ferreyra.

Peñarol vs. Danubio

Campeón del Siglo.

Hora: 20:30.

Árbitro: Gustavo Tejera.

Asistentes: Andrés Nieva y Marcelo Alonso.

Cuarto: Leandro Lasso.

VAR: Jonathan Fuentes y Santiago Fernández.

Domingo 8 de marzo

Racing vs. Cerro

Parque Roberto.

Hora: 9:45.

Árbitro: Juan Cianni.

Asistentes: Horacio Ferreiro y Gustavo Márquez Lisboa.

Cuarto: Eduardo Varela.

VAR: Christian Ferreyra y Andrés Cunha.

Juventud vs. Nacional

Parque Artigas.

Hora: 17:00.

Árbitro: Javier Burgos.

Asistentes: Carlos Barreiro y Javier Irazoqui.

Cuarto: Andrés Martínez.

VAR: Antonio García y Richard Trinidad.

Defensor Sporting vs. Central Español

Estadio Luis Franzini.

Hora: 20:00.

Árbitro: Andrés Matonte.

Asistentes: Martín Sopi y Carlos Roca.

Cuarto: Ruben Umpiérrez.

VAR: Diego Dunajec y Santiago Fernández.

Lunes 9 de marzo

Cerro Largo vs. Montevideo City Torque

Estadio Ubilla.

Hora: 18:30.

Árbitro: Pablo Silveira.

Asistentes: Pablo Llarena y Sebastián Silvera.

Cuarto: Felipe Vikonis.

VAR: Diego Riveiro y Richard Trinidad.

Boston River vs. Liverpool

Campeones Olímpicos.

Hora: 21:30.

Árbitro: Santiago Motta.

Asistentes: Agustín Berisso y Federico Piccardo.

Cuarto: Agustín Olmos.

VAR: Daniel Fedorzuck e Yimmy Álvarez.