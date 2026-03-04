Piña de nocaut, aunque no lo creyeron: el detalle por el que City Torque eliminó a Defensor de la Sudamericana

Desde el año pasado, cuando clasificaron a esta instancia, que tanto Montevideo City Torque como Defensor Sporting llevan pensando y trabajando este partido, por eso no extraña a nadie que se definiera en un detalle. El pasado jueves se enfrentaron por el Torneo Apertura y Marcelo Méndez, con un equipo alternativo, dejó ver menos que Román Cuello que paró varios titulares. Ayer, en el Centenario, por un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y un buen premio económico, el resultado fue el mismo y el entrenador Ciudadano ganó la pelea con una jugada que ensayó previamente y que para el rival terminó siendo un nocaut, aunque en ese momento no lo creyera.

En apenas 30 segundos del segundo tiempo Esteban Obregón, que había sido la figura de la primera parte y lo fue del partido, consiguió un córner para City Torque. Gonzalo Montes se acercó al tiro de esquina entre la Olímpica y la Colombes, tomó la pelota con las dos manos y la levantó por encima de su cabeza. Esa fue la señal para sus compañeros y, sobre todo, para el zaguero Franco Romero. “Exacto como salió, estaba marcada, la practicamos en la semana siempre y por suerte viene saliendo”, manifestó luego del partido el ex Liverpool y Nacional. Entonces, ¿qué pasó en esa jugada?

Romero se paró cerca del segundo palo, y ya sabía a dónde iba a dirigir la pelota Montes, así que empezó a correr antes y le sacó casi tres cuerpos a Guillermo de los Santos, su marcador, que lo marcó de atrás sin impedir que comenzara su carrera y terminó cortinado por otro jugador Ciudadano viendo como Franco se elevaba muy cerca del punto del penal para conectar de cabeza un centro combado perfecto y dejar a Kevin Dawson como estatua.

¡GOOOL DE CITY TORQUE!



Franco Romero se impuso en las alturas y anotó el 1-0 ante Defensor Sporting en el comienzo del segundo tiempo.



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“¡Ya pasó! Ya nos comimos la cachetada, ahora tenemos que ser nosotros. Aunque estemos cansados, es hoy, no hay otro día. ¡Nos comimos una piña, pero no perdimos la pelea!”, exclamó Román Cuello a sus dirigidos en la pausa de rehidratación, pero el equipo no regresó a la cancha con la rebeldía que buscaba el entrenador, salvo por Xavier Biscayzacú, que fue el que más intentó y el mejor en el Tuerto, pero le faltó compañía en un equipo que sorprendió con el argentino Nicolás Medina y el peruano Juan Pablo Goicochea desde el inicio, pero no gravitaron, como sí lo hizo Esteban Obregón.

"NOS COMIMOS UNA PIÑA, PERO NO PERDIMOS LA PELEA"



La charla de Román Cuello, DT de Defensor Sporting, durante la pausa de hidratación.



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El argentino de 24 años surgido de Estudiantes de La Plata lleva dos años en City Torque y ayer fue la figura. En un partido muy trabado se las ingenió con individualidades para exigir a Dawson en el primer tiempo y para amonestar a Lucas Agazzi. Además de genera el córner del que vino el gol.

Pudo ser para cualquiera, era lógico que un partido así podía definirse en un detalle y Defensor Sporting pagó muy cara una desatención que costó la eliminación y un premio económico (900.000 dólares) que pudo ayudar mucho al momento del club. Clasificación bien merecida para Montevideo City Torque que fue práctico, no se complicó y volverá a la Sudamericana, que ya jugó en la edición 2021.