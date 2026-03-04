El curioso caso del Diente López, de figura a tercera opción en Nacional: "Siempre el que no juega es el mejor"

A Nicolás López le bastaron 10 minutos de juego contra Peñarol para generar una de las tres jugadas de peligro de Nacional en el Gran Parque Central. Eludió jugadores a puro enganche y sacó el remate cruzado que, con previo rebote en el camino, terminó sacando del ángulo Washington Aguerre. La secuencia fue casi idéntica ante Progreso: ingresó a siete del final y tuvo su chance con un tiro de media distancia que forzó la intervención de Andrés Mehring, aunque esa vez el resultado fue favorable para el Bolso, que se llevó tres puntos de visita por el gol de Julián Millán.

¿Qué sucede con el Diente López? El 7, uno de los futbolistas de mayor jerarquía del plantel liderado por Jadson Viera, aún no ha completado un partido en el año y registra solo 80 minutos de juego entre la Supercopa Uruguaya y el Torneo Apertura.

Después de la caída por penales en el primer cruce ante el Mirasol, sufrió una dolencia lumbar que lo mantuvo al margen durante varios partidos, aunque el propio Flavio Perchman reveló el 17 de febrero que se debía a una cuestión que excedía lo físico: “Creo que él sintió el impacto de no poder hacer un buen clásico, como la mayoría de los jugadores, pero él se siente un poco más responsable y creo que eso le trajo los dolores de otra índole. Creo que fue más un tema emocional que físico, pero seguro que los dolores los tiene, y eso lo dejó afuera del partido con Boston River. Ahora Jadson habrá evaluado que tenía que terminar la semana haciendo fútbol en la mañana del sábado”.

Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, durante una conferencia de prensa. Foto: Archivo El País.

La dolencia lumbar que arrastraba desde la final de la Supercopa le impidió estar a la orden en las dos primeras fechas, pero ya desde el viaje a Durazno se encontraba en óptimas condiciones para jugar.

Al ser consultado por Ovación acerca de cómo trabajaron con el futbolista el momento que vivió tras el primer clásico del 2026, el director deportivo Sebastián Eguren respondió el 26 de febrero: “Lo que pasa es que Nico López es un futbolista súper exigente consigo mismo, por eso es el tipo de jugador que es, hace 25 goles y da terminada cantidad de asistencias. Porque es exigente y quiere jugar más. De todas maneras, yo lo veo todos los días y Nico se fue con la misma calentura que un montón, sobre todo aquellos jugadores que son más grandes: Luis Mejía, Sebastián Coates, Maxi Gómez, Nicolás Lodeiro, todos estos futbolistas que ya tienen años y en partidos que no sienten que estuvieron a nivel o no lograron el objetivo, porque al final lo grupal siempre pesa más, son más autocríticos de lo normal”.

En este sentido profundizó: “Y Nico es crítico con él, a veces hasta exageradamente porque ha jugado partidos muy buenos y él se queda con esa sensación de que no estuvo bien. Hoy por hoy lo que vimos en el último partido con Progreso marca un poco cómo está Nico López: ágil, bien, con hambre de hacer gol, sin importar si son 10‘, 15‘ o 90‘ . Yo lo veo con un nivel de madurez importante y está con esa chispa que necesitamos que Nico tenga. Yo visualizo un buen clásico para él”.

Lo curioso es que, aquel futbolista que supo ser el máximo artillero del equipo en la temporada 2025 con 24 goles y seis asistencias, hoy ha perdido lugar en la consideración del entrenador. O al menos eso parecen indicar la cantidad de minutos que ha jugado. Frente al Gaucho, Viera optó por incluir primero a Nicolás Lodeiro, que reemplazó a Tomás Verón Lupi. Y lo mismo sucedió en el Gran Parque Central contra Peñarol, dado que López entró a los 78’ por Maxi Silvera, con el Bolso ya estando abajo en el marcador, mientras que el 14 entró a los 66’ con el trámite 0-0.

Otro elemento que se incorpora al análisis es el bajo desempeño que ha tenido Silvera hasta el momento, quien por la posición que ocupa es uno de sus competidores directos por el puesto. Entre la Supercopa y el Apertura registra 347‘ en cancha y no suma ninguna participación de gol en el club.

Maxi Silvera en el clásico disputado con Nacional ante Peñarol en el Gran Parque Central. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

Además, ha sido señalado por un gol fallado dentro del área en el primer cruce del año frente al Mirasol y también tuvo un cabezazo al que no pudo darle dirección en el GPC. Lo que sí ha aportado es su desgaste habitual a la hora de ejercer la presión alta y recuperar la pelota. Pero también quedó en la mira por parte de la hinchada debido a la pelota que le quitó Nahuel Herrera y derivó en el contraataque de Peñarol para el 1-0 definitivo convertido por Matías Arezo a los 76‘ .

El curioso caso del Diente López en Nacional: "Siempre el que no juega es el mejor"

Ovación le consultó a fuentes tricolores acerca de la situación del Diente López, que pasó de ser figura en 2025 a tercera opción en el arranque del 2026, y desde el club trasladaron la confianza absoluta en las decisiones que toma Jadson Viera: “No tenemos nada que decir, es el entrenador el que elige a los jugadores, cuándo ponerlos y cuándo sacarlos. Y después lo de siempre, el que no juega es el mejor”.

Con la temporada recién empezada, en la interna del Bolso no le quitan trascendencia a la derrota clásica en condición de local, pero entienden que el año es largo y que están a tiempo de realizar una buena temporada. De hecho, ponen como ejemplo lo sucedido en el año anterior, donde no habían logrado tener el funcionamiento deseado en gran parte de la temporada, pero lograron consagrarse campeones de la Liga AUF Uruguaya. En un momento bisagra de aquella temporada, cuando Nacional visitaba a Defensor Sporting en el Franzini por la última fecha del Clausura y precisaba al menos un empate para no perder la Tabla Anual, López fue determinante con su gol a 11‘ del final.

Nicolás López celebra el gol que le aseguró a Nacional ganar la Tabla Anual 2025. Foto: Nicolás Pereyra.

El próximo objetivo del tricolor es derrotar a Juventud por el Torneo Apertura

Pensando en la visita al Juventud de Las Piedras de Sebastián Méndez por la quinta fecha del Apertura, habrá que ver qué resoluciones toma Jadson Viera en cuanto a la conformación del equipo. Al menos frente a Peñarol, su esquema de dos volantes no pudo contrarrestar el juego propuesto por el rival, que a nivel táctico decidió poblar ese sector y logró hacerle daño. Esta vez tendrá enfrente a un pedrense que no ha podido ganar en lo que va del Apertura y está enfocado en su llave de Copa Libertadores ante Deportivo Independiente Medellín, que disputará el jueves 5 y 12 de marzo.

El propósito del tricolor es ganar todos los partidos que le restan y comenzar a afianzar la idea de juego que Jadson Viera supo lucir en su Boston River, donde dirigió 89 partidos. En Nacional recién acumula nueve juegos desde su arribo aquel 28 de octubre del 2025 y acaba de sufrir su primera derrota del ciclo; tiene cinco empates y tres victorias.