El jugador de Peñarol que tuvo un gran clásico y será titular este sábado frente a Danubio por el Apertura

Cuando se gana, la semana es más tranquila. Pero cuando se gana un clásico, más tranquila lo es y eso quedó en claro en un Peñarol que este martes volvió a los entrenamientos en medio de un clima de alegría, pero también mesura porque tras vencer a Nacional, ahora Diego Aguirre debe aprontar el equipo para recibir a Danubio en el Estadio Campeón del Siglo el sábado desde la hora 20:30 por la quinta fecha del Torneo Apertura.

Y de movida la duda queda planteada: ¿La Fiera mantendrá la línea de tres o volverá a la línea de cuatro defensores? Seguramente en el correr de estos días se vaya confirmando y más allá de la decisión, hay algo claro y es que hoy, el técnico tiene un importante abanico de opciones para salir a la cancha con tres zagueros y dos carrileros o bien para regresar a los cuatro en el fondo.

Y si de opciones se trata, en la mitad de la cancha el aurinegro parece haber dado en la tecla con la contratación de Roberto Nicolás Fernández, quien el domingo en su estreno oficial en Peñarol, tuvo un muy buen clásico ante Nacional.

El “Indio” se paró como carrilero por la derecha, posición que no desconoce para nada, y la cumplió muy bien, pero cada vez que pudo o que, mejor dicho, el partido lo pedía, se volcaba hacia la mitad de la cancha para complementar la tarea de Eric Remedi y Jesús Trindade en la zona de volantes aurinegros.

"El "Indio" Nicolás Fernández en su estreno con la camiseta de Peñarol que fue en el clásico frente a Nacional en el Gran Parque Central. Foto: Leonardo Mainé.

Fernández cerró bien un sector en el que Nacional, salvo alguna jugada en la que Rodrigo Martínez intentó desnivelar por izquierda, no pudo entrarle a Peñarol ya que Gularte se mostró atento para relevar al “Indio” y viceversa.

Ese control le permitió al debutante Carbonero poder desdoblarse cuando la jugada lo pedía y a los 76’, luego de un cierre de Nahuel Herrera sobre Maxi Silvera y un toque preciso de Eric Remedi, el “Indio” levantó la cabeza y lo vio a Leonardo Fernández abierto sobre la derecha. El 10 habilitó a Matías Arezo y el goleador la mandó a guardar en el GPC.

El festejo de gol clásico de Matías Arezo, Leo Fernández e Indio Fernández de Peñarol en el GPC. Foto: Ignacio Sánchez

Con un 83% de precisión en pases (89% en campo rival y 50% en el propio), un pase clave, 2 intercepciones, 2 despejes y 10 recuperaciones, el volante que el lunes cumplió 28 años, celebró su cumple con triunfo clásico y lo hizo con una buena y prometedora actuación.

Ahora, ante la ausencia de Remedi por expulsión, el “Indio” Fernández sabe que está adentro de cara al sábado y como por si fuera poco, en su posición natural: de volante central.