Franco Romero: su "sorprendente" momento goleador, la meta de ser campeón con Torque y el sueño de la selección

Tiro de esquina para Montevideo City Torque en el Estadio Centenario en el minuto 47 de partido. Gonzalo Montes no se apuró para poder ejecutarlo, incluso hizo un gesto que, para muchos, fue extraño: agarró la pelota con las dos manos y se la llevó arriba de la cabeza. Despistó a varios, pero fue un indicador clave para Franco Romero, quien supo inmediatamente lo que debía hacer en ese momento frente a sus rivales de Defensor Sporting.

“La jugada era la de los dos manos en la pelota, pero eso se cambió y Montes terminó levantando una sola mano. Ahí se generó una cortina hacia el punto penal para que pudiera entrar solo”, le contó Romero a Ovación.

Tras esa acción, el zaguero de 31 años cabeceó la pelota sin ninguna marca para establecer el 1-0 final con el que el Ciudadano selló su pasaje a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. No solo eso estuvo en juego, sino que ganó un premio de 900.000 dólares por esa clasificación.

“Era así la jugada”, exclamó el exjugador de Liverpool y añadió: “Con una mano arriba era otra y los que ejecutaron la pelota parada tomaron la decisión de cambiarla a último momento, por eso hay que estar atento porque a veces puede pasar eso. Por suerte salió bien”.

Romero indicó que el técnico del Montevideo City Torque, Marcelo Méndez, hace mucho “hincapié en las jugadas de pelota quieta”. “Las entrenamos en la semana y vienen saliendo”, dijo.

Si será un gran fuerte de este conjunto ciudadano el juego aéreo, que hay un dato que sorprende al propio Romero y es su cuota goleadora en la actual temporada.

El futbolista surgido de las divisiones formativas de Racing acumula dos goles en tan solo cinco partidos disputados con la camiseta de Montevideo City Torque.

“Nunca me había pasado de hacer dos goles en cinco partidos, es algo con lo que estoy sorprendido. A veces jodo de que hago uno o dos goles en el año, por eso embromo con algún amigo de que ya me estoy gastando mi cuota goleadora de la temporada”, señaló el defensor con una carcajada.

La importancia de Marcelo Méndez

Marcelo Méndez en uno de los entrenamientos de Montevideo City Torque. Foto: Prensa de Montevideo City Torque.

Los caminos del entrenador de City Torque y Romero se volvieron a cruzar, ya que ambos habían coincidido en Liverpool, donde ganaron el Torneo Clausura en la temporada 2020. Por eso el llamado de Méndez fue muy importante para convencer a Romero de que decidiera pegar la vuelta al fútbol uruguayo y así enrolarse al elenco ciudadano.

El zaguero venía del Farense, equipo que milita en la Segunda División de Portugal. “Antes de tomar la decisión hablé con Marcelo (Méndez) y me dio mucha tranquilidad porque nos conocíamos, y eso hace que todo sea un poco más fácil a la hora de trabajar”, recordó.

Además lo definió como “un entrenador exigente”. “Le gusta que todos los jugadores estén al 100%, así te toque jugar o no, tenés que estar a la altura. El otro día, los once que jugaron ante Defensor en el Charrúa (por el Apertura), no venían jugando y lo hicieron muy bien. Eso hace que el equipo sea competitivo”, confesó.

El foco de atención a ciertos jugadores

Romero tiene experiencia de haber jugado en el Volos de Grecia, Bellizona de Suiza, Sporting Cristal de Perú, Farense de Portugal, además de haberse puesto las camisetas de Racing, Liverpool, Nacional y Torque.

El defensor dejó en claro que “no hubo un jugador” que le haya “costado más que otros a la hora de marcar” en su carrera. Sí enfatizó que, en algunos casos, les puso “mayor foco de atención” a ciertos rivales.

“Me pasó en su momento en el fútbol uruguayo con (Gonzalo) Bergessio. Y en el exterior con Paolo Guerrero en Copa Libertadores, también con Tacuara Cardozo, Roque Santa Cruz; son jugadores que tienen su trayectoria, su experiencia y eso hace que el foco de atención esté al máximo”, ejemplificó.

Los sueños que tiene Franco Romero

La mente de Romero está puesta en City Torque. Ya cumplió el primer gran objetivo del 2026: meterse en fase de grupos de Copa Sudamericana.

Ahora va por unas metas ambiciosas que, según él, la misma Sociedad Anónima Deportiva (SAD) tiene. “El objetivo del club es lograr un título y en este caso un Torneo Apertura. Los objetivos son esos de empezar a ganar títulos con el club”, detalló.

A nivel personal también tiene sus propias metas y sueños. “En Torque me gustaría lograr un torneo corto, como lo conseguí en otros clubes (Liverpool y Nacional), y el otro sueño que siempre tuve fue poder estar en la selección uruguaya”, concluyó Romero.