Maxi Araújo fue figura de lateral e hizo un gol clave: ¿una nueva opción para Marcelo Bielsa?

Maximiliano Araújo fue el artífice del milagro en Lisboa, cuando el Sporting revirtió el 3-0 de la ida ante el Bodø/Glimt, el equipo sensación de la UEFA Champions League. Pero fuera de la faceta que nos tiene acostumbrados Marcelo Bielsa a ver de él en la selección, de encarador, de ser un jugador disparado al ataque, ayer hizo un trabajo incesante por toda la banda, ante un rival que hizo conocer su nombre en Europa por su capacidad de contragolpear.

Rui Borges lo puso de lateral izquierdo y respondió con varias contribuciones defensivas, fue fundamental para detener el juego directo del equipo noruego, y además coronó una noche de ensueño, con el gol que dio vuelta la historia, a los dos minutos del tiempo suplementario.

Si bien Maxi fue probado en varias posiciones de la banda izquierda en la temporada, la posición de lateral fue la más usada por el equipo portugués, con 27 encuentros en ese sector de la cancha. En Champions tuvo su mejor producción, anotando los dos goles que anotó como lateral (el otro frente a Juventus), y encima registró una asistencia.

El uruguayo, que fue la gran figura de la serie, y se retiró en el segundo alargue, con una ovación tremenda, estuvo además ausente en la goleada 3-0 en contra, por acumulación de tarjetas .

MAXI ARAÚJO DA VUELTA LA SERIE 4 A 3 EN EL ALARGUE.



Locura total en Lisboa.



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A su buen rendimiento de lateral, Araújo agrega una gran producción anotadora cuando jugó más adelantado, con cuatro goles, en los siete partidos en los que jugó en el medio, o de puntero.

¿Sembrará una encrucijada para Bielsa? El entrenador uso a Maxi prácticamente como su extremo izquierdo fijo, posición en la que le aportó tres goles en 26 partidos.

El otro jugador que ha rendido mejor en otra posición que en la selección, es Federico Valverde. El hombre del Real Madrid, viene de darle la clasificación a su equipo ante el Manchester City, con tres goles en el partido de ida, mientras que en la vuelta volvió a jugar un gran partido, explotando la banda derecha, como mediocampista por afuera.

A diferencia de su posición de lateral, previa a la llegada de Álvaro Arbeloa, y a su posición de volante central, en la cual es usado en la selección, la zona en la que enfrentó al City le permite al jugador uruguayo colaborar por su sector defensivamente, más aún con Trent Alexander-Arnold por ese sector, que suele dar licencias; y además utilizar su potencia física para proyectarse por ese lado, y ser un arma importante, ante equipos que presionan alto y adelantan la línea defensiva, como lo podría hacer España en la Copa del Mundo.

El ex Peñarol ya abandonó la posición de volante central en el Madrid, solo fue colocado ahí por Arbeloa, en aquella fatídica noche en cancha del Albacete, que significó la eliminación del Merengue, en Copa del Rey. Además supo tener en otras épocas, partidos brillantes, incursionando como extremo, como en la final de la UEFA Champions League de 2022, donde asistió a Vinícius Junior para darle a su equipo la decimocuarta orejona, frente a Liverpool.

Parecen quedar pocos momentos de prueba, pero los jugadores de la selección uruguaya han demostrado en sus clubes la capacidad de brillar en otros sectores, y ahora solo restará saber, si Bielsa apelará a lo conocido, o si pateará el tablero buscando variantes en el armado que le permitan encontrar una mejoría de cara al gran objetivo, que es el Mundial de 2026.