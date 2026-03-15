"Animal" y "tocado por los dioses": medios españoles sobre Valverde y comparación de Arbeloa con un histórico

¡Qué semana para Federico Valverde! En ocho días, el capitán del Real Madrid hizo cinco goles en tres partidos con el equipo Merengue: dos por LaLiga de España y ese hat-trick inolvidable frente a Mancheser City por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. Su entrenador, Álvaro Arbeloa, lo compara con algunos de los ídolos del madridismo mientras que los medios españoles se deshacen en elogios para el uruguayo.

El pasado 6 de marzo comenzó esta gran racha para el jugador de la selección uruguaya con el gol que convirtió como visitante ante Celta de Vigo y significó una victoria agónica para el equipo Merengue. El momento de gracia continuó el miércoles 11 de marzo con sus tres goles frente a los Ciudadanos a nivel europeo, siendo la figura del partido, y este sábado 14 de marzo Valverde volvió a convertir ante Elche.

"La semana fantástica de Valverde", tituló el diario Marca y le otorgó superpoderes al volante de la Celeste que se siente cada vez más cómodo jugando cerca del área rival. "Valverde se ha puesto la capa de goleador en la ausencia de Mbappé. En poco más de 8 días ha anotado cinco goles", dijo el periódico y recordó que el uruguayo se convirtió en el segundo mediocampista del Real Madrid en convertir un hat-trick en Champions League; récord que hasta el momento tenía Pirri.

Diario Marca sobre Federico Valverde tras su gol ante Elche

"Cargado de confianza tras su hat-trick (..). Está en todos lados (...) Otro golazo de Valverde. Va volando el 8 del Madrid en la mejor semana de su vida en el Madrid. Arranca la jugada, conduce hasta que ve el pase, le devuelven el balón, rompe a su par... y a la escuadra", escribió el mismo medio en el comentario del 1x1 del partido ante Elche.

Comentario del partido de Federico Valverde ante Elche por el diario Marca de España.

Para el diario AS, Federico Valverde está "tocado por los dioses" y destacaron su pegada. Al tiempo que Mundo Deportivo calificó con un puntaje de 7 puntos su partido frente a Elche, pero reconoció la importancia del uruguayo en el esquema del equipo. "Es la clave de este Real Madrid. Se mueve por todo el campo. Fabricó el 1-0 y marcó el 2-0", dijeron sobre la goleada 4-1.

Diarios As y Mundo Deportivo sobre el partido de Federico Valverde ante Elche por LaLiga de España.

Los elogios de Álvaro Arbeloa a Federico Valverde

El entrenador del Real Madrid, que tiene casi diez bajas en el plantel mientras persigue la punta de LaLiga y los cuartos de final de Champions League, destacó la actitud de sus jugadores. “Los jugadores se están dejando la vida y el madridismo debe saber del esfuerzo que están haciendo. Pese a ser una temporada con muchas bajas, los canteranos lo están haciendo francamente bien. Ha sido una noche redonda”, destacó el Árbeloa y es que hubo un hecho que lo llenó de orgullo.

"Me puedo morir tranquilo después de una noche como hoy. (Daniel) Yañez y (Diego) Aguado fueron los primeros jugadores que entrené cuando tenían 13 o 14 años y darles la posibilidad de jugar en el Bernabéu es un sueño cumplido. Es indescriptible. No solo es ponerlos a jugar, es cómo han jugado", dijo Arbeloa sobre dos de los siete canteranos que tuvieron minutos en el partido.

El entrenador también resaltó a Fede Valverde en los últimos partidos, especialmente en su presencia ofensiva. “Cada vez se siente más cómodo en el área. Es una gran experiencia verlo todos los días y cómo lidera al grupo con el ejemplo”, afirmó el entrenador del Real Madrid y se refirió al gran momentol uruguayo que lleva cinco goles en tres partidos. Arbeloa lo había comparado con Juanito, uno de los ídolos del Real Madrid, que marcó 121 goles en 401 partidos entre las décadas de 1970 y 1980.

Después del gol del uruguayo frente al Elche, Álvaro Arbeloa redobló la apuesta y comparó a Valverde con otro ídolo del madridismo. "Va a ser el Hugo Sánchez a este paso. Madre mía, una auténtica locura lo que está haciendo Fede. Se está encontrando cada vez más cómodo cerca del área con esa libertad que está teniendo y estoy muy contento por él. Es una gran experiencia vivir el día a día con él y cómo lidera al grupo con el ejemplo", valoró el entrenador del Real Madrid. El mexicano Sánchez hizo 208 goles en 282 partidos como jugador del equipo Merengue.