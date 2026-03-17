Manchester City 0-0 Real Madrid en vivo por Champions: en el comienzo del juego Valverde se erró un mano a mano

Manchester City recibe a Real Madrid, desde la hora 17:00, por la vuelta de los octavos de final de la Champions League en el Etihad Stadium (ESPN y Disney+). El conjunto español se impuso en la ida por 3-0 tras la gran noche de Federico Valverde, quien convirtió los tres tantos del elenco que conduce Álvaro Arbeloa en el Santaigo Bernabéu.

Primer tiempo

En el arranque del partido Federico Valverde estuvo cerca de marcar y pudo ser el golpe de gracia en la llave. El Pajarito quedó mano a mano con Gianluigi Donnarumma, aunque no pudo definir de buena forma.

Previa

Federico Valverde: tres goles para Real Madrid ante Manchester City y se llevó la pelota y el premio al MVP en Champions League. Foto: UEFA

Cabe destacar que fue el primer hat-trick en la carrera del futbolista surgido de las divisiones formativas y eso más lo que consiguió en otros partidos le permite estar cerca de poder abrochar una nueva marca en su etapa como profesional.

El futbolista de 27 años anotó en los últimos tres partidos del Merengue: le dio la victoria en la hora a Real Madrid sobre Celta de Vigo por 2-1, convirtió los tres tantos en el triunfo contra Manchester City y anotó en la goleada 4-1 frente a Elche del pasado domingo.

Federico Valverde con la cinta de capitán del Real Madrid (marzo 2026). Foto: AFP

En la vuelta ante el elenco de Pep Guardiola Valverde querrá llegar por primera vez en su carrera a su cuarto partido en fila anotando. A su vez, el Pajarito acumula 40 partidos en la temporada con Real Madrid donde anotó siete goles y dio 12 asistencias.

Manchester City, por su parte, querrá aprovechar la localía para dar la gran sorpresa y avanzar a los cuartos de final de la Champions League.

Los demás partidos de este martes

La actividad por la vuelta de los octavos de final de la Champions League de este martes inicia a la hora 14:45 cuando el Sporting Lisboa del uruguayo Maximiliano Araújo reciba al Bodo/Glimt en el Estadio Jose Alvalade (ESPN y Disney+). En la ida el conjunto noruego se quedó con el triunfo por un contundente 3-0.

Además del choque del Manchester City ante el Real Madrid, habrán dos partidos más desde la hora 17:00. Uno será Arsenal frente a Bayer Leverkusen que en la ida igualaron 1-1. Es por esto que los Gunners, líderes de la Premier League, intentarán adjudicarse la clasificación en su casa ante el equipo alemán.

El otro partido será Chelsea ante París Saint Germain (PSG). En la ida el elenco que dirige técnicamente el español Luis Enrique doblegó 5-2 a los británicos en el Parque de los príncipes y ahora va a Londres con el afán de seguir con vida en su lucha de volver a repetir el título obtenido en la pasada temporada. En tanto que los Blues sueñan con hacerse en fuerte en Stamford Bridge y dar el gran golpe para acceder a los cuartos de final de la Champions League.