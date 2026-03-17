Congoja en Rampla por la muerte de un futbolista de la Sexta División, que fue atropellado tras una práctica

Rampla Juniors está de luto por el fallecimiento de Santiago Rodríguez, futbolista de la Sexta División del club, quien fue atropellado por un auto este lunes cuando retornaba a su casa tras la práctica. El Picapiedra dio a conocer la noticia con un comunicado oficial y le envió las condolencias a sus familiares: "Con profundo dolor despedimos a Santiago Rodríguez, jugador de la Generación 2011 (6ta división). Acompañamos a su familia, compañeros y seres queridos en este momento de enorme tristeza. Santiago será siempre parte de nuestra familia picapiedra. QEPD", publicó la institución.

Con profundo dolor despedimos a Santiago Rodríguez, jugador de la Generación 2011 (6ta división).



Acompañamos a su familia, compañeros y seres queridos en este momento de enorme tristeza.



Santiago será siempre parte de nuestra familia picapiedra.



QEPD pic.twitter.com/7JZL6GYJAO — Rampla Jrs. (@RamplaJuniorsFC) March 17, 2026

La cuenta de X (antes Twitter) Soy Juvenil, que se aboca a la cobertura de las formativas del fútbol uruguayo, divulgó un audio de Thiago Gamboa, amigo y compañero de Santiago, quien fue testigo del hecho trágico: "Estábamos volviendo a la práctica normal, estábamos riéndonos y yo le había dicho antes de que pasara todo: 'Vamos a tomarnos otro bondi'. Estábamos con otro compañero que también íbamos para el mismo lado. Nos tomamos ese mismo bondi 195 los tres y arrancamos rumbo a nuestras casas", inició.

Y agregó: "Bueno, Santiago fue el primero que se bajó, nos veníamos riendo, él nos preguntó si íbamos a la práctica y nada, cuando baja miro para atrás y veo el auto a toda velocidad y mi amigo cruzar justamente cuando cruza el auto, que lo hace volar por los aires. Yo vi todo desde cuando voló, desde cómo quedó en el suelo y la verdad es muy triste por la familia, por el amigo y hermano que era, por todo".

"Fue un gran amigo de nuestra vida, una gran persona y su sonrisa siempre la vamos a recordar jugando al fútbol y nada, que en paz descanse Santiago, que sea donde sea que esté lo voy a extrañar demasiado y siempre lo voy a llevar en mi corazón. Un abrazo grande a la familia", cerró muy emocionado.