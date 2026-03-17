Champions en vivo: PSG liquidó la serie temprano; Rice amplía la ventaja para el Arsenal, que gana 2-0
Londres recibe dos partidazos por el torneo más importante a nivel europeo. El vigente campeón lidera su serie por 7-2, mientras que los Gunners toman ventaja ante Leverkusen.
La UEFA Champions League juega sus partidos de vuelta de los octavos de final. Londres recibe dos encuentros, donde Chelsea busca remontar el 5-2 que sufrió en Francia, ante Paris Saint-Germain, mientras que Arsenal recibe a Bayer Leverkusen en el Emirates Stadium, tras haberlo empatado agónicamente en alemania.
Chelsea 0-2 Paris Saint Germain
El PSG le bajó la cortina a la serie rápidamente, con un gol de Kvicha Kvaratskhelia a los 6', que aprovechó un grosero error de Mamadou Sarr, tras un pelotazo largo de su arquero, Marvey Safanov, que lo dejó mano a mano con Robert Sánchez y no perdonó.
¿EL GOL QUE SENTENCIA LA SERIE? Kvaratskhelia aprovechó el error de Sarr y marcó el 1-0 (6-2 global) del PSG ante Chelsea.— SportsCenter (@SC_ESPN) March 17, 2026
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/TXPSzhZfWW
El segundo cayó a los 14', luego de un buen desborde de Achraf Hakimi por derecha, que encontró a Bradley Barcola dentro del área, y de sobrepique la puso sobre el ángulo derecho de Sánchez.
¡GOLAZO TOTAL DEL PSG! Barcola la puso en el ángulo y marcó el ¡¡7-2 GLOBAL!! del conjunto parisino ante Chelsea. ¡Histórico!— SportsCenter (@SC_ESPN) March 17, 2026
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/t7O16w2lzJ
Paris Saint-Germain movió la banca ante un rival que cuidó a sus principales figuras, tirando la toalla, por intermedio de Senny Mayulu, que aprovechó una pelota sucia al borde del área, y anotó tras un zurdazo cruzado.
¡PALIZA PARISINA! Mayulu marcó un golazo y puso el ¡8-2 GLOBAL! del PSG ante Chelsea.— SportsCenter (@SC_ESPN) March 17, 2026
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/PSLTcdRBwA
Chelsea: Robert Sánchez; Mamadou Sarr (Josh Acheampong 46'), Trevoh Chalobah, Jorrel Hato, Marc Cucurella (Tosin Adarabioyo 71'); Andrey Santos, Moisés Caicedo; Pedro Neto, Enzo Fernández (Roméo Lavia 60'), Cole Palmer (Alejandro Garcnacho 59'); João Pedro (Liam Delap 59'). DT: Liam Rosenior.
Paris Saint-Germain: Matvey Safanov; Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes (Lucas Hernández 66'); Warren Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves (Senny Mayulu 46'); Bradley Barcola (Désire Doué 59'), Ousmane Dembélé (Gonçalo Ramos 66'), Kvicha Kvaratskhelia (Kang-in Lee 73'). DT: Luis Enrique.
Goles: Kvicha Kvaratskhelia (PSG) 6', Bradley Barcola (PSG) 14', Senny Mayulu (PSG) 62'.
Arsenal 2-0 Bayer Leverkusen
Los Gunners fueron los que generaron más peligro durante el primer tiempo, y llegaron justificadamente al gol, con una media vuelta y un remate tremendo al ángulo de Eberechi Eze de afuera del área, que batió a Janis Blaswich que venía siendo figura.
¡¡¡EL GOLAZO DEL DÍA!!! Media vuelta y tremendo remate de Eberechi Eze para marcar el 1-0 (2-1 global) de Arsenal al Bayer Leverkusen en la vuelta de los octavos de final de la #CHAMPIONSxESPN.— SportsCenter (@SC_ESPN) March 17, 2026
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Dz17XotZ3B
Declan Rice firmó el segundo promediando el segundo tiempo, tras un recupero alto luego de un rechazo corto del rival, y abrió el pie para dar un pase a la red, y ampliar la ventaja.
¿EL GOL QUE SENTENCIA TODO? Declan Rice anticipó y puso la pelota junto a un palo para el 2-0 (3-1 global) de Arsenal contra Bayer Leverkusen en la vuelta de los octavos de la #CHAMPIONSxESPN.— SportsCenter (@SC_ESPN) March 17, 2026
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/er73jTIWkU
Arsenal: David Raya; Ben White (Cristhian Mosquera 68'), William Saliba, Gabriel Magalhães, Piero Hincapié; Martín Zubimendi (Christian Nørgaard 68'), Declan Rice; Bukayo Saka, Eberechi Eze (Kai Havertz 68'), Leandro Trossard (Gabriel Martinelli 68'); Viktor Gyökeres. DT: Mikel Arteta.
Bayer Leverkusen: Janis Blaswich; Jarrel Quansah, Robert Andrich, Edmond Tapsoba; Ernest Poku (Montrell Culbreath 60'); Exequiel Palacios (Patrik Schick 70'), Aleix García, Alejandro Grimaldo; Martin Terrier (Malik Tilman 60'), Ibrahim Maza; Christian Kofane. DT: Kasper Hjulmand.
Goles: Eberechi Eze (A) 36', Declan Rice (A) 63'.
Amarillas: Exequiel Palacios (BL) 46'.
-
Sporting 5-0 Bodø/Glimt: los lusos dieron vuelta el 0-3 de la ida, con gol de Araújo que salió ovacionado
Una ola de aplausos para Federico Valverde: mira como lo recibieron sus compañeros al entrar al vestuario
"Me regaló una noche mágica", dijo Doris, la mamá de Fede Valverde, y confesó un secreto con el Pajarito
Henry, Guardiola, Zidane, Trent y Courtois se rinden ante Fede Valverde: "Solo le faltó jugar de portero"
Álvaro Arbeloa elogió a Valverde y lo comparó con una leyenda del Real Madrid: “Es el Juanito del Siglo XXI”
¿Encontraste un error?