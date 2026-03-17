Champions en vivo: PSG liquidó la serie temprano; Rice amplía la ventaja para el Arsenal, que gana 2-0

La UEFA Champions League juega sus partidos de vuelta de los octavos de final. Londres recibe dos encuentros, donde Chelsea busca remontar el 5-2 que sufrió en Francia, ante Paris Saint-Germain, mientras que Arsenal recibe a Bayer Leverkusen en el Emirates Stadium, tras haberlo empatado agónicamente en alemania.

Chelsea 0-2 Paris Saint Germain

El PSG le bajó la cortina a la serie rápidamente, con un gol de Kvicha Kvaratskhelia a los 6', que aprovechó un grosero error de Mamadou Sarr, tras un pelotazo largo de su arquero, Marvey Safanov, que lo dejó mano a mano con Robert Sánchez y no perdonó.

¿EL GOL QUE SENTENCIA LA SERIE? Kvaratskhelia aprovechó el error de Sarr y marcó el 1-0 (6-2 global) del PSG ante Chelsea.



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El segundo cayó a los 14', luego de un buen desborde de Achraf Hakimi por derecha, que encontró a Bradley Barcola dentro del área, y de sobrepique la puso sobre el ángulo derecho de Sánchez.

¡GOLAZO TOTAL DEL PSG! Barcola la puso en el ángulo y marcó el ¡¡7-2 GLOBAL!! del conjunto parisino ante Chelsea. ¡Histórico!



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Paris Saint-Germain movió la banca ante un rival que cuidó a sus principales figuras, tirando la toalla, por intermedio de Senny Mayulu, que aprovechó una pelota sucia al borde del área, y anotó tras un zurdazo cruzado.

¡PALIZA PARISINA! Mayulu marcó un golazo y puso el ¡8-2 GLOBAL! del PSG ante Chelsea.



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Chelsea: Robert Sánchez; Mamadou Sarr (Josh Acheampong 46'), Trevoh Chalobah, Jorrel Hato, Marc Cucurella (Tosin Adarabioyo 71'); Andrey Santos, Moisés Caicedo; Pedro Neto, Enzo Fernández (Roméo Lavia 60'), Cole Palmer (Alejandro Garcnacho 59'); João Pedro (Liam Delap 59'). DT: Liam Rosenior.

Paris Saint-Germain: Matvey Safanov; Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes (Lucas Hernández 66'); Warren Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves (Senny Mayulu 46'); Bradley Barcola (Désire Doué 59'), Ousmane Dembélé (Gonçalo Ramos 66'), Kvicha Kvaratskhelia (Kang-in Lee 73'). DT: Luis Enrique.

Goles: Kvicha Kvaratskhelia (PSG) 6', Bradley Barcola (PSG) 14', Senny Mayulu (PSG) 62'.

Arsenal 2-0 Bayer Leverkusen

Los Gunners fueron los que generaron más peligro durante el primer tiempo, y llegaron justificadamente al gol, con una media vuelta y un remate tremendo al ángulo de Eberechi Eze de afuera del área, que batió a Janis Blaswich que venía siendo figura.

¡¡¡EL GOLAZO DEL DÍA!!! Media vuelta y tremendo remate de Eberechi Eze para marcar el 1-0 (2-1 global) de Arsenal al Bayer Leverkusen en la vuelta de los octavos de final de la #CHAMPIONSxESPN.



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Declan Rice firmó el segundo promediando el segundo tiempo, tras un recupero alto luego de un rechazo corto del rival, y abrió el pie para dar un pase a la red, y ampliar la ventaja.

¿EL GOL QUE SENTENCIA TODO? Declan Rice anticipó y puso la pelota junto a un palo para el 2-0 (3-1 global) de Arsenal contra Bayer Leverkusen en la vuelta de los octavos de la #CHAMPIONSxESPN.



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Arsenal: David Raya; Ben White (Cristhian Mosquera 68'), William Saliba, Gabriel Magalhães, Piero Hincapié; Martín Zubimendi (Christian Nørgaard 68'), Declan Rice; Bukayo Saka, Eberechi Eze (Kai Havertz 68'), Leandro Trossard (Gabriel Martinelli 68'); Viktor Gyökeres. DT: Mikel Arteta.

Bayer Leverkusen: Janis Blaswich; Jarrel Quansah, Robert Andrich, Edmond Tapsoba; Ernest Poku (Montrell Culbreath 60'); Exequiel Palacios (Patrik Schick 70'), Aleix García, Alejandro Grimaldo; Martin Terrier (Malik Tilman 60'), Ibrahim Maza; Christian Kofane. DT: Kasper Hjulmand.

Goles: Eberechi Eze (A) 36', Declan Rice (A) 63'.