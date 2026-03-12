Henry, Guardiola, Zidane, Trent y Courtois se rinden ante Fede Valverde: "Solo le faltó jugar de portero"

El planeta fútbol no habla de otra cosa: los tres goles de Federico Valverde para que el Real Madrid le gane 3-0 al Manchester City de Pep Guardiola en el Santiago Bernabéu, este miércoles por la ida de octavos de final de la UEFA Champions League.

La noche "memorable" —como tituló la tapa del diario Marca de España— del volante uruguayo y capitán del club de la Casa Blanca está generando repercusión a nivel mundial, a nivel de medios y de redes sociales. Y entre tanta cantidad de opiniones y elogios que continúa recibiendo el futbolista formado en Peñarol, se destacan las palabras de sus compañeros y exfutbolistas que, como todos, se rindieron ante su brutal desempeño.

Thierry Henry

El francés Thierry Henry, goleador de talla mundial y panelista del programa británico CBS Sports, se rindió ante el partido del uruguayo: "Fede Valverde siempre brilla. Lo único es que la gente no ve ese tipo de brillo”, señaló al principio.

"La gente no ve a los jugadores que corren. Te aseguro que, cuando eres Trent y alguien defiende contigo, es más fácil defender", apuntó.

"No solo marcaba goles, sino que siempre brillaba técnicamente. Es el tipo de jugador que se adapta a cualquier situación. Jugó de lateral derecho, mediocampista de contención, lateral izquierdo, delantero y central. Solo le faltó la posición de portero. Hay que darle mucho crédito", expresó.

"Not only did he score goals... He always technically shines. That's the type of guy that will adapt to any situation."



Thierry Henry gives Federico Valverde his flowers after a determined performance against Man City 👏 pic.twitter.com/FFP0xtVwkc — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 11, 2026

Pep Guardiola

Otro que tuvo que hablar sobre el rendimiento del uruguayo mientras digería la derrota de su equipo fue el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, que dijo lo siguiente.

"Valverde es un jugador fantástico. No sé cuántos roles puede desempeñar en la cancha… Es increíble. Fue el mejor jugador del partido y su tercer gol fue impresionante", expresó el español, sin profundizar mucho.

“Unfortunately we couldn’t do it!”



Pep Guardiola reacts after Manchester City’s defeat to Real Madrid 🎙️@tntsports & @discoveryplusUK | @julesbreach pic.twitter.com/25sZ6GrUFU — Football on TNT Sports (@footballontnt) March 11, 2026

Zinedine Zidane

Uno de los entrenadores que más confianza le dio a Valverde en sus primeros años defendiendo la camiseta del Real Madrid fue Zinedine Zidane, que presenció el hat-trick del uruguayo y aunque se intentó escapar sin hacer declaraciones, fue interceptado por un periodista de El Chiringuito a la salida del Bernabéu.

Cuando le consultaron sobre el uruguayo, con pocas palabras y tratando de evitar las cámaras, el francés se limitó a decir: "Me alegro por él".

😂 ¿ZIDANE de VUELTA al MADRID? Le entra la risa...



🎙️ Atento a sus palabras a la salida del Bernabéu con @marcosbenito9. pic.twitter.com/2zHbFeDCIy — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 12, 2026

Thibaut Courtois

El arquero del Real Madrid y otra de las figuras del partido frente al City también destacó el partido de Valverde, en zona mixta tras la victoria.

"Le diste una asistencia", le dijeron y respondió: "Fede es muy rápido, muy fuerte, va bien de cabeza, tira bien... Es un jugador muy completo y al final habíamos entrenado un poco eso. Buscar, si ellos están muy alto, el espacio a la espalda y nos salió muy bien. Y creo que sobre todo el tercer gol fue súper bonito. Así que muy contento por él y por todo el equipo".

Thibaut Courtois se rinde al partidazo de Fede Valverde 🔝



🗣️ "Habíamos buscado eso. Buscar el espacio a la esplada..."



Si estás en EEUU, disfruta de partidos de Champions League en español en DAZN 🔗 https://t.co/hFi05Zmya5 pic.twitter.com/CtDRPWRld4 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) March 11, 2026

Trent Alexander-Arnold

Otro compañero de los que habló tras el partido fue el inglés Trent Alexander-Arnold, quien hizo el tándem con Valverde por la banda derecha y a quien el uruguayo cubrió en el lateral derecho los meses que estuvo de baja por lesión.

El marcador de punta tampoco escatimó en elogios para con su compañero, y señaló: "Fede Valverde es el jugador más infravalorado durante años, lo llevo admirando desde hace tiempo. La energía y lo que aporta al equipo es inmenso, y lo mejor es que nunca se queja. Para para mí es de los mejores centrocampistas del mundo".

"He's the most underrated footballer on the planet and has been for years."



Trent Alexander-Arnold is reacts to Fede Valverde's Man of the Match performance against Man City 🔥 pic.twitter.com/sh7PKGFuA3 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 11, 2026