De “memorable” a “fulminante” y críticas a Guardiola: qué dicen los medios tras el show de Federico Valverde

La impresionante actuación de Federico Valverde en la goleada del Real Madrid sobre el Manchester City por 3 a 0 en la ida de los octavos de final de la Champions League despertó los elogios de la prensa internacional y hasta generó una curiosa situación en dos de los diarios más importantes de España.

Es que el Pajarito, que se despachó con un hat-trick y fue la figura excluyente con un altísimo rendimiento individual en todo el campo de juego, se robó las fotos de los medios el día después de una espectacular noche en el Santiago Bernabéu.

Para empezar, dos de los diarios más importantes de España repitieron su tapa en un hecho más que curioso ya que la diferencia está solamente en los signos de exclamación. Marca tituló “¡Memorable!” en su portada impresa, mientras que AS apeló a la misma palabra, pero sin los signos.

“Un triplete mágico de Valverde impulsa al mejor Madrid de la temporada”, publicó Marca en su portada para agregar: “El uruguayo rompe al Ciy en la primera parte. Haaland pasa como una sombra, Vinicius falla el penalti del 4-0 y paradón final de Courtois”.

Por su parte, AS agregó a la portada: “Noche mágica en el Bernabéu, con un triplete de Valverde en el partido de su vida”. Además, el diario español añadió: “El Madrid más solidario completa una hazaña y anula al City. Vinicius falló el penalti que pudo sentenciar la eliminatoria. Arbeloa, sobre el héroe uruguayo: “Es el Juanito del Siglo XXI”.

La tapa de Marca del 12 de marzo tras el hattrick de Valverde en Champions. Foto: Marca.

“Valverde fulminante” fue el titular en tapa de Mundo Deportivo, diario catalán que por supuesto no lo tiene al uruguayo del Real Madrid como foto principal de la portada sino en un recortado. “Tres goles del uruguayo en la primera parte tumban a un City muy gris y pudo ser peor porque Vini falló un penalti”.

La tapa de diario AS del 12 de marzo tras el hattrick de Valverde en Champions. Foto: AS.

Por su parte, Sport, otro periódico catalán, puso a Guardiola como foto principal de su tapa con el título “Palo a Pep”. “El City de Guardiola, muy por debajo de lo esperado, sucumbe en el Bernabéu. El Real Madrid toma ventaja gracias a un hat-trick de Fede Valverde. Vinicius falló un penalti en la segunda parte”, agregó en esa portada.

La tapa de diario Mundo Deportivo del 12 de marzo tras el hat-trick de Valverde en Champions.jpg Foto: Mundo Deportivo.

El diario El País de Madrid solo le dedicó una línea en su portada de este jueves al gran triunfo Merengue y publicó junto a una pequeña foto recortada del uruguayo lo siguiente: “El Madrid encarrila los octavos ante el City con tres goles de Valverde”.

La tapa de diario Sport del 12 de marzo tras el hat-trick de Valverde en Champions.jpg Foto: Sport.

“El Bernabéu testigo de otra gran noche europea y el Madrid arrolla al City (3-0) con un excelso Valverde”, tituló en un rincón de su portada El Mundo, otro de los diarios más importantes de la Madre Patria.

Federico Valverde: tres goles para Real Madrid ante Manchester City y se llevó la pelota y el premio al MVP en Champions League. Foto: UEFA

La prensa de Inglaterra se rindió a los pies de Federico Valverde

La prensa inglesa se rindió este jueves al Real Madrid y a Federico Valverde después de su triunfo contra el Manchester City y calificó al once que puso Pep Guardiola en el césped del Santiago Bernabéu de "impostores".

"El once de impostores del Manchester City fue destrozado por Valverde y el Real Madrid", titula este jueves el Daily Mail, que destaca que Pep Guardiola lo tiene prácticamente imposible para remontar la eliminatoria en el Etihad Stadium la semana que viene.

Las críticas al City se centran en la actitud del equipo y en los cambios de Guardiola, que decidió jugar con Nico O'Reilly de lateral, con Khusanov de lateral izquierdo para frenar a Vinícius Júnior y con Savinho de titular, pese a su inactividad los dos últimos meses.

El diario The Guardian incide en la actuación de Federico Valverde y asegura que el uruguayo se ha asegurado un lugar en la historia del club con su "inmortal" hat trick en la primera parte. Aun así, deja la puerta abierta a una remontada de los 'Sky Blues' por el fallo de Vinícius Júnior desde los once metros.

"Si Vinícius Júnior hubiera metido el penalti de la segunda parte, el Real podría celebrar el pase, pero si el City marca pronto el martes, quién sabe", apuntan.

En The Times comparan este partido con la remontada de hace cuatro años y explican que se volvió a sentir el mismo cocktail de sentimientos horribles, "impotencia y vergüenza". "Jugando contra un debilitado Real Madrid, el City simplemente perdió la cabeza".

En la portada del Manchester Evening News se hace un juego de palabras, "Pain in Spain", que puede traducirse como "Dolor en España", acompañadas de una foto de Erling Haaland y Marc Guéhi con cara de circunstancias tras el encuentro.

En Sky Sports se ensalza la figura de Valverde y se hace referencia a las palabras de Trent Alexander-Arnold tras el encuentro, en las que dijo que el uruguayo es el futbolista más infravalorado del planeta. "Este verdadero galáctico no puede ser infravalorado más", dicen.